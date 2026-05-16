Dicle Elektrik şebekenin tamamını akıllı hale getirecek

Mehmet KAYA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta elektrik dağıtımı yapan Dicle Elektrik, kültür ve teknoloji odaklı olarak bölge illerinde başlattığı festivallerin Şanlıurfa ayağı 14-17 Mayıs günlerinde yapıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Memet Atalay, ilk kez gençlere yönelik elektrik odaklı proje yarışması da açtıklarını, kültürel etkinliklerin yanında teknoloji ve gençlerin teknoloji geliştirmeye özendirilmesini boyutunun da eklendiğini kaydetti. Festival kapsamında, gençlere yönelik proje yarışması tamamlandı ve kazananlara ödülleri verildi. Etkinlik alanında Dicle Elektriğin teknoloji ve hizmet faaliyetleri yanında, halka açık planeteryum kuruldu. Festivalde Mahmut Tuncer, Münevver Özdemir ve Zekeriya Ünlü de konser verdi.

“Avrupa’nın en yüksek oranda akıllı şebeke hizmeti veren şirketi olmayı hedefliyoruz”

Dicle Elektriğin tüm dağıtım şirketleri içinde en fazla yatırım yapan şirket durumunda olduğunu, gelecek dönemde de hem merkezi, hem de kırsal alanda yoğun yatırım yapacaklarını belirten Memet Atalay, bunlar içinde akıllı şebeke yatırımının en önemli yer tutan unsurlardan biri olduğunu kaydetti. Memet Atalay, “Hedefimiz şu: Önümüzdeki en fazla 7 yıl içerisinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi altyapısına sahip olan şirket olmak. Yani hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın... Burada akıllı şebeke (smart grid) kuruyoruz. Bu Dağıtım 2.0 dedikleri, dünyada geleceğin şebekesi diye tarif edilen şebeke modeli” dedi.

Türkiye’deki mevcut yatırımın yarıya yakını Dicle Elektrik bölgesinde

Akıllı şebeke yatırımlarının önceki dönemde başladığını, halihazırda, tüm Türkiye’deki akıllı şebekelerin yüzde 45’inin Dicle Elektrik tarafından oluşturulduğunu vurgulayan Atalay, 2,5 milyon abonenin 1,3 milyonuna uzaktan erişim altyapısını sağladıklarını söyledi.

Atalay, akıllı şebekenin donanım olarak sadece hatların çekilmesi olmadığını belirterek, “(Akıllı şebeke yatırımları) Şehir merkezlerinde büyük oranda bitti. Kırsal alanda da bunu yapacağız. Şebekenin fiziki bir tasarımı var. Bir de arka tarafta muazzam bir teknoloji, IT altyapısı var. Arka tarafta dünyadaki en gelişmiş teknolojiden destek alan dronlardan, yapay zekadan, robotlardan, yeraltı köstebeklerinden -bizim köstebek sistemlerimiz var, kendi tasarımlarımız-” diye konuştu.

Elektrikte büyük veri yönetimi de uygulanacak

Akıllı şebekelerde, uçtan uca bütün sistemin akıllı şebekelerde uzaktan erişim ile yönetilebildiğini, bunun ötesinde şebekeyi yönetmek için büyük bir veri havuzunun oluştuğunu kaydeden Atalay, büyük veri (big data) yönetimi için de yatırım yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu tür sistemlerden, uydulardan destek aldığımız big data platformları, Türkiye'nin en gelişmiş, hatta belki Avrupa'nın en gelişmişi (olacak). İlk lazer iletişim platformumuz bünyemizde kullanılıyor. Tüm sistemi 7 yıl içerisinde bitireceğiz. Tüm bölge smart grid haline gelecek. Diğer şirketler belki yüzde 10lu seviyelere varınca, biz bitirmiş olabileceğiz, Türkiye’nin en iyi altyapısına sahip olacağız” diye konuştu.

Memet Atalay, dağıtım bölgelerinin öncelikli sorunlarından olan kayıp ve kaçaklarda, şehir merkezlerinde neredeyse Türkiye ortalamasına gelindiğini belirtirken, özellikle tarımsal sulamadaki kaçak kullanım konusunda da kırsal alandaki yatırımlarla hızlı bir iyileşme beklediklerini kaydetti.