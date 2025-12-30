DigitalBridge hisseleri SoftBank anlaşması sonrası geriledi

RBC Capital Markets, SoftBank Group’un DigitalBridge’i hisse başına 16 dolardan satın alacağını duyurmasının ardından şirket hisselerinde düşüş yaşandığını bildirdi. Kurum, “Sektör Performansı” notunu revize ederek, işlemin planlandığı şekilde sonuçlanacağı beklentisini vurguladı.

SoftBank’ın teklif ettiği fiyat, DigitalBridge’in piyasa değerini yaklaşık 4 milyar dolar olarak hesaplıyor. Bu rakam, 4 Aralık’ta açıklanan ilk haberin ardından hissenin 52 haftalık ortalama fiyatına kıyasla yüzde 50 prim anlamına geliyor.

Regülasyon süreci

Bağımsız komite tarafından onaylanan anlaşmanın, düzenleyici izinlerin alınmasıyla 2026’nın ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor. Kapanış sonrası DigitalBridge, CEO Marc Ganzi yönetiminde bağımsız bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

RBC analisti Jonathan Atkin, satın almanın SoftBank’ın yapay zeka destekli dijital altyapı stratejisini ileri taşıyacağını ifade etti. Atkin, fiyat hedefini 23 dolardan 16 dolara çekerek yeni hedefin teklif fiyatına dayandığını belirtti.

Yatırımcı görüşmeleri, SoftBank’ın DigitalBridge’i ABD dijital altyapı pazarında kritik bir uygulama platformu olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Atkin, şirketin ABD’deki veri merkezi ağlarına, arazi ve enerji kaynaklarına hızlı erişim sağladığını ve güçlü operasyon ekipleriyle faaliyet gösterdiğini vurguladı.