Dijital abonelikte mevzuat yenileniyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli sağlayıcılara ilişkin saha çalışması başlatan Bakanlık, yeni düzenlemeyi hayata geçirecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin dijital aboneliklere ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Tüm abonelik sözleşmelerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 52. Maddesi ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ile düzenlendiğini hatırlatan Bakan Bolat, “Bununla birlikte, abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatın ihtiyaçlara göre güncellenmesine yönelik çalışmalara başlanmış olup, 6502 sayılı Kanun kapsamındaki tüm sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli sağlayıcılar nezdinde araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir. Ayrıca bu alanda tespit edilen diğer sorunları kapsayan bir rapor hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Ticaret Bakanı Bolat’ın verdiği bilgiye göre, 2025 ve 2026 yıllarında dijital aboneliklere ilişkin olarak Bakanlığa toplam 1.459 tüketici başvurusu yapıldı. Genel abonelik işlemleri arasında en çok tüketici şikâyeti elektronik haberleşme hizmetlerinde yoğunlaştı. 2023-2026 yıllarını kapsayan son 3 yıllık dönemde otomatik yenileme nedeniyle 282 tüketici tarafından şikâyet başvurusunda bulunuldu. 9 bin 669 tüketicinin yıllık ve sezonluk aboneliklerinin, tüketicilerin talep ve onayları alınmadan yenilenmesi nedeniyle bir sağlayıcıya 2022 yılında 5 milyon 946 bin 435 lira idari para cezası verildi.