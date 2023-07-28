Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Hibe Programları Ankaralı sanayicilere tanıtıldı

ANKARA (EKONOMİ) – Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Hibe Programları kapsamında 22 projenin teklife açık olduğu bildirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle “Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Hibe Programları” bilgilendirme toplantısı ASO’da yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız, Ankara’nın teknoloji yoğun sanayide önemli merkezlerden biri olduğunu hatırlatarak, “Ankara’nın teknolojik bir kente dönüşebilmesi için çeşitli kurumlarla iş birliği içindeyiz. Sanayicimizin Avrupa Birliği (AB) fonlarından daha fazla katma değer sağlaması açısından bu tarz etkinlikleri düzenliyoruz. Ankara’nın dönüşümü çok kritik. Bu kritik düzeyde organizasyon yeteneği, birlikte iş yapabilme kapasitesi son derece önemli” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Halil İbrahim Özer de hibe programları hakkında bilgi verdi. Dijital Avrupa Programı kapsamında 22 projenin teklife açık olduğunu, 8’inin sanayicilerle doğrudan ilgili görüldüğünü belirten Özer, “Bu kapsamda sanayicilerimizden şunu istiyoruz; hiç çekinmeden ve hiçbir şekilde geri adım atmadan ilgili olduğunuz çağrılara başvurularda bulunmanız” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Emre Garip ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzman Yardımcısı Cemil Dalkılıç “Dijital Avrupa Programı”, TÜBİTAK Küme 4 Ulusal İrtibat Noktası Dr. Hale Ay ve Hasan Burak Tiftik “Genel Hibe Programları” hakkında sunum gerçekleştirdiler.

Toplantıya, TÜBİTAK Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları Müdürü Çağrı Yıldırım, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Hande Merçan Aygen ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.