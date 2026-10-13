Dijital dönüşüm Konya'ya taşındı hedef köylerden dünyaya ihracat

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İMAM GÜNEŞ – KONYA

Yerel üreticilerin dijital ekonomiye katılımını artırmayı amaçlayan merkezde; ürün geliştirme, markalaşma, dijital pazarlama, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında eğitim ve destekler sağlanacak. Çocuklar ve gençler ise yapay zekâ, kodlama ve robotik eğitimleriyle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi’nin yerel paydaşları arasında bulunduğu merkezin açılışına kamu, yerel yönetim, üniversite ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Proje ile 10 binden fazla kişiye ulaşıldı

Etkinliğin açılışında konuşan Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “Teknolojinin ve e-ticaretin sunduğu imkânların yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiği inancıyla Yarının Köyleri projesini hayata geçirdik. Bugün altıncı dijital merkezimizi Konya Yarma’da açarken, bu vizyonu Türkiye’nin farklı bölgelerine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Yarının Köyleri kapsamında yaklaşık 10 binden fazla kişiye ulaştık. Şimdi Konya’dan da üreticilerimizin, girişimcilerimizin ve gençlerimizin yeni başarı hikâyelerinin çıkmasını istiyoruz” dedi.

Projenin kırsaldaki üreticilere yeni fırsatlar sunduğunu belirten UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, “Trendyol ve yerel ortaklarımızla birlikte, yerel üreticilerin üretim, markalaşma ve pazarlama süreçlerinde dijital araçları kullanarak daha geniş pazarlara erişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Yarma Dijital Merkezi, yerel potansiyeli dijital ekonomiyle buluşturarak, kırsalda yaşayanların kendi geleceklerini aktif olarak şekillendirmelerine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Kadınların emeği dijital pazarlarda değer bulacak

Merkezin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirten Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, “Hedefimiz; gençlerimizin doğduğu yerde geleceğini kurması, kadınlarımızın emeğinin dijital pazarlarda değer bulması ve çiftçilerimizin teknolojinin imkânlarından yararlanarak daha verimli üretim yapmasıdır” diye konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Özütok ise “Akademik bilgi ile yerel deneyimin buluşmasının, Yarma’nın sahip olduğu potansiyelin daha görünür hâle gelmesine ve yeni fırsatların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise “Buradaki amacımız yalnızca bir ürün ortaya çıkarmak değil; emeği değere, yerel üretimi markaya, markayı da sürdürülebilir bir ekonomik katkıya dönüştürmektir” dedi.

29 üreticinin 500'den fazla ürünü dijital pazarda

Türkiye genelindeki faaliyet alanını genişleten Yarının Köyleri Projesi kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla kişiye ulaşıldı. Yarının Köyleri Butiği'nde 29 üreticinin 500'den fazla ürünü tüketicilerle buluşurken, satıcılar e-ihracat yoluyla Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerine de ulaşıyor. Proje kapsamında girişimci kadınlara, süre sınırı olmaksızın 200 bin TL ciroya ulaşana kadar yüzde 80 komisyon indirimi uygulanıyor. Kadın kooperatiflerine ise 31 Ocak 2027'ye kadar sıfır, 31 Ağustos 2030'a kadar yüzde 1 komisyon desteği sağlanıyor. Üreticilere ambalaj malzemesi ve influencer desteği de sunuluyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulumu devam eden yedinci Dijital Merkezin ise yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.