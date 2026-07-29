Dijital kıymetli madenlerin Borsa işlemlerine Bakanlık onayı şartı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, birebir fiziki karşılığı Darphane veya Borsa nezdinde saklanan işlenmemiş kıymetli madenlerin, dağıtık defter teknolojisi altyapısına sahip bir sistem üzerinden dijital kıymetli madene dönüştürülmesi ve bunların Borsa'da işlem görmesi Bakanlığın uygun görüşüne bağlandı. Söz konusu uygulamanın ve kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esasların, Bakanlığın uygun görüşü alınarak Borsa tarafından belirleneceği kaydedildi.

Kıymetli Maden Takip Sistemi için başvuru ve kayıt zorunluluğu

Tebliğe eklenen geçici maddelerle Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ve dijital varlıklara ilişkin geçiş hükümleri de düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye göre;