Dijital Köprü bugün Ankara’da kuruluyor

EKONOMİ Gazetesi’nin QNB Finansbank ile ortaklaşa düzenlediği Bloomberg HT işbirliğinde gerçekleştirilen “Dijital Köprü/Anadolu Buluşmaları” bugün JW Marriott Ankara’da yapılacak.

Saat 13.30’da başlayacak toplantının moderatörlüğünü Pelin Yantur gerçekleştirecek. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek buluşmanın panel kısmına Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran konuşmacı olarak katılacak.

Panelde EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen katılımcı moderatör olarak yer alacak. Toplantıda dijitalleşmenin ticarete etkileri ele alınacak ve bankaların bu süreçte iş dünyası ile yapacağı işbirlikleri tartışılacak.