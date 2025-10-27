Spotify Türkiye’de 10 Kasım’dan itibaren yüzde 70 zamlanacak

Online müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’de kullanıcılar için premium üyelik ücretlerine 10 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.

Buna göre normal premium abonelik ücreti 80 TL’den 135 TL’ye, öğrenci aboneliği ise 60 TL’den 99 TL’ye yükseldi.

Ücretsiz deneme sona ermişti

Daha önce yapılan yüzde 66 zamla birlikte Spotify, bir aylık ücretsiz deneme sürümlerini kaldırmıştı. Kullanıcılar artık platforma erişmeden önce ücretsiz deneme süresinden faydalanamayacak.