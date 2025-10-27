  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Spotify Türkiye’de 10 Kasım’dan itibaren yüzde 70 zamlanacak
Takip Et

Spotify Türkiye’de 10 Kasım’dan itibaren yüzde 70 zamlanacak

Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 70 zam yaptı. Dijital müzik platformu Spotify, 10 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere premium üyelik ücretlerini artırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Spotify Türkiye’de 10 Kasım’dan itibaren yüzde 70 zamlanacak
Takip Et

Online müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’de kullanıcılar için premium üyelik ücretlerine 10 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.

Buna göre normal premium abonelik ücreti 80 TL’den 135 TL’ye, öğrenci aboneliği ise 60 TL’den 99 TL’ye yükseldi.

Ücretsiz deneme sona ermişti

Daha önce yapılan yüzde 66 zamla birlikte Spotify, bir aylık ücretsiz deneme sürümlerini kaldırmıştı. Kullanıcılar artık platforma erişmeden önce ücretsiz deneme süresinden faydalanamayacak.

Büyükgöz “Yeni Gebze, TEM’in kuzeyinde yükselecek”Büyükgöz “Yeni Gebze, TEM’in kuzeyinde yükselecek”Şehirler

 

New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldıFinans

 

 

Ekonomi
Tesla Yönetim Kurulu Başkanı, Musk'ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketi için hissedarlardan destek istedi
Tesla Yönetim Kurulu Başkanı, Musk'ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketi için hissedarlardan destek ist
Nomura/İmamoğlu: Faiz indiriminin yansımaları sınırlı olur
Nomura/İmamoğlu: Faiz indiriminin yansımaları sınırlı olur
Küresel gaz piyasalarında köklü değişimler bekleniyor
Küresel gaz piyasalarında köklü değişimler bekleniyor
Kartla harcama 2 trilyonu aştı: Kredi kartları hakimiyetini korudu
Kartla harcama 2 trilyonu aştı: Kredi kartları hakimiyetini korudu
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Kredilerde takip artıyor!
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Kredilerde takip artıyor!
Bakan Işıkhan’dan istihdam desteği ve asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan’dan istihdam desteği ve asgari ücret açıklaması