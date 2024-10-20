Dijital platformlar ve internet servis sağlayıcılarına 24 milyon lira ceza

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı sunulmayan hizmetlerden para alınması, taahhüt koşullarını tüketici aleyhine değiştirilmesi, fesih taleplerinin süresi içinde yerine getirilmemesi şeklindeki mevzuata aykırılık sebebiyle dijital TV platformları ve internet servis sağlayıcılarına 24 milyon 192 bin lira idari para cezası verdi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında, tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimlerde toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası uyguladı.