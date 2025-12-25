Dijital platformlara vergi indirimi: Oranlar iki aşamada düşecek

Dijital hizmetler vergisi oranında 2,5 puanlık düşüş meydana geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan 10767 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7194 sayılı Kanun kapsamında uygulanan dijital hizmet vergisi oranları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, dijital platformların Türkiye'deki hasılatları üzerinden alınan vergi oranı iki aşamada düşürülecek.

Yayımlanan ekli karar uyarınca, dijital hizmet sağlayıcılarının elde ettikleri hasılat üzerinden ödeyecekleri vergi oranları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 5 ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yüzde 2,5 seviyesine çekilecek.

Karar, 1 Ocak 2026 itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı'nın dijital hizmetler vergisini yüzde 1'e kadar indirme veya iki katına kadar artırma yetkisi verilmişti.

Kimleri etkileyecek?

Dijital hizmet vergisi, dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri, ve bu hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerini kapsıyor.