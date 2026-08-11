Dijital rezervasyon platformlarına yeni kurallar geliyor: Kanun teklifi verildi

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Çerçeve Yasa’nın kabul edilmesinin ardından TBMM tatile girerken, AK Parti milletvekillerinin Meclis Başkanlığı’na yeni bir kanun teklifi sunduğu ortaya çıktı. “Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi” ile Airbnb ve Booking.com gibi yabancı rezervasyon platformlarının Türkiye’de denetim altına alınması ve ülkede temsilcilik açmalarının zorunlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

5 milyon liralık belge şartı

Teklifle bu platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından beloge alma şartı getiriliyor. Belge için ödenecek tutar için ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

Yabancı dijital konaklama platformlarının Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile Bakanlıktan izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini ve elektronik yolla gerçekleştirilen uçak bileti satışlarını doğrudan gerçekleştirebilecek.

Airbnb ve Booking dahil platformlara yeni zorunluluk

Teklif yasalaşırsa bunlara uymayanlar önce idari para cezası, ardından ise iptal yaptırımı uygulanacak ve yabancı dijital platformlarının Türkiye'de dijital ortamdan satış yapması engellenecek. BirGün'ün haberien göre teklif yasalaşırsa Airbnb, booking.com, agoda, trivago, Skyscanner (Hotels) ve Cozycozy platformların Türkiye'de temsilci açması zorunlu olacak.

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi:

"Kanun Teklifi ile yabancı dijital konaklama platformlanın elektronik ortam üzerinden yurt içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hukuki zemine kavuşturulması, faaliyet alanlanmn belirlenmesi, izin ve denetim mekanizmasının oluşturulması, tüketici haklarının güvence altına alınması ve sektörde adil rekabet koşullarının tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor

Teklif kapsamında, yabancı dijital konaklama platformlarına Bakanlık tarafından izin belgesi verilmesi, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmesi, faaliyet alanlanmn belirlenmesi ve yükümlülüklere aykınlık hâlinde uygulanması öngörülen idari yaptınmlar düzenlenmektedir. Ayrıca Türk hukukunun uygulanması ve Türk mahkemelerinin yetkili olması hüküm altına alınarak hukuki güvenlik güçlendirilmektedir.

Bunun yamnda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımn gelir yapısının güçlendirilmesi amacıyla yabancı dijital konaklama platformlanmn da turizm payı yükümlüleri arasına dahil edilmesi öngörülmektedir. Böylece ülke turizminin uluslararası alanda tanıtımına yönelik faaliyetlerin sürdürülebilir finansmanı desteklenmekte ve sektörde mali yük paylaşımında adalet aağlanmaktadır. Teklif ile; dijitalleşen turizm sektörünün etkin biçimde düzenlenmesi, tüketicilerin korunması, turizm gelirlerinin artırılmasma katkı sağlanması amaçlanmaktadır."