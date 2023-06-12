Dijital tahsilat ve ödeme platformları finansman ihtiyacına çözüm sunuyor

EKONOMİ ve Octet iş birliğinde düzenlenen ‘Tahsilat ve Ödeme Sistemleri’ konulu webinarda EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın konukları Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği Başkanı Barış Gökalp, Octet Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selim Seval ve EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar oldu.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla kredi imkanlarına ulaşımda bir ferahlık geleceğini belirten Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği Başkanı Barış Gökalp, “Belirsizlik sebebiyle hem kredi alacak şirket hem de krediyi verecek finansman kurumu karar alamıyordu. Bence burada açıklanacak ekonomi programı belirleyici olacak. Açıklanacak programın uluslararası karşılığı olursa sisli ortamın dağılacağı bir döneme gidiyoruz gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin her zaman yapısal reformlara ihtiyacı var”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turu arasında şirketlerin tahsilat yaparken problemler yaşadığını belirten Octet Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selim Seval, “Borcu olanın ödemeyi seçim sonrasına erteleme isteği, alacaklı firmaları zor duruma soktu” dedi. “Türkiye’nin her zaman yapısal reformlara ihtiyacı var” diyen Selim Seval, şöyle devam etti: “Türkiye’deki birçok krizi yaşamış birisi olarak şunu fark ettim; bu sefer yaşanan durum diğerlerinden daha endişe verici. Çünkü bu bizim yarattığımız bir kriz. Küresel nedenlerden ziyade kendi modelimizi inşa ederken biz bir kriz yarattık. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak Mehmet Şimşek'in her zaman dile getirdiği yapısal reformları yapmak gerekiyor. İktisat bir beklenti ilmidir. Türkiye’nin önce beklentileri olumluya çevirmesi gerekiyor.”

“Türkiye’nin yurt içi tasarrufl arı büyümesini finanse edemiyor”

Çok kısa vadede bir rahatlama beklemediğini dile getiren Seval, Türkiye’deki yurt içi tasarrufun Türkiye’nin büyümesini finanse edecek ölçekte olmadığını söyledi. Türkiye’nin büyümek için mutlaka yabancı kaynağa ihtiyacı olduğunu aktaran Seval şunları söyledi: “Bu yabancı kaynak doğrudan sermaye yatırımlarıyla ya da bankalar aracılığıyla kredi olarak gelebilir. Veya büyük işletmelerin doğrudan yurt dışı borçlanmalarıyla da sağlanabilir. Ama yine söylüyorum bunların olabilmesi için de yapısal reformlar gerekiyor. Kısa vadede yurt dışından kaynak gelmeyecekse ve yurt içi tasarrufl ar yeterli değilse, yapılması gereken yurt dışı kaynakları mobilize etmektir. Onun için de Körfez bölgesine değil Londra ve ABD’ye yönelmek gerekiyor. Bu da ancak beklenti yönetimi ile olur. Mehmet Şimşek bu beklentileri yönetebilir.”

“Octet firmaya kendi kaynağını yaratma imkanı sunuyor”

Türkiye’de dijital ödeme sistemlerinin dünyaya göre daha ilerde olduğunu aktaran Selim Seval, bu sistemlerin avantajını şöyle anlattı: “Octet ve benzeri sistemlerin en büyük avantajı, işletmelerin sıkıntılarını bertaraf edecek araçlarının olmasıdır. Bankalara erişimi ve süreçleri kolaylaştırır, maliyetleri de azaltır. Türkiye’de şirketler bir şekilde yatırımlarını yapıyor ancak işi döndürme kısmında bir takım sıkıntılar çıkıyor. Hissedarların para koyması ya da finans kurumundan kredi alma dışında bir seçenek yoktu. Bugüne kadar düşünülmeyen piyasadan kredi almaktı. Yani tahsilatı peşin yap ama vadeli öde. Tedarikçini mağdur etmeden ona borçlan. Bu sistemi etkin bir şekilde yönetebilen şirket kendine yeni bir kaynak yaratmış oluyor. Octet buna imkan sağlıyor. Bunu yaparken firma, tedarikçisini de müşterisini de mağdur etmiyor.”

“Ticari kredi kartı kullanımı giderek artıyor”

Ticari kredi kartı kullanımının giderek arttığına dikkat çeken Seval, kartların sunduğu fiyat avantajları sebebiyle de tercih edildiğini ifade etti. “Octet gibi platformlara 16 haneli numarayı girdikten sonra firma tüm işlemlerini kendi ERP sistemine entegre olarak yapabiliyor” diyen Seval, önümüzdeki günlerde dijital tahsilat ve ödeme platformlarının büyük şirketlerce kullanılmasının, sistemi onların bayi ve tedarikçileri vasıtasıyla daha büyüteceğinin altını çizdi. Türkiye’nin önde gelen 2 büyük şirketinin Octet üzerinden 1 milyar liralık işlem yaptığını belirten Seval, sistemi şu sözlerle anlattı: “Kayıt sürecinden sonra internetin olduğu her yerde cep telefonundan bile platforma girilebiliyor. Herhangi bir yatırım yapmadan ve maliyete katlanmadan firmalar, Octet üzerinden hem tahsilatlarını hem de ödemelerini yapabiliyor. Herhangi bir ücret almıyoruz. Octet üzerinden ticaretin yapılabilmesi için tek şart hem alıcı hem de satıcının platforma üye olması.”

KOBİ’ler için çözüm dijitalde

Octet Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selim Seval: “Firmalara şunu söylemek istiyorum hangi ölçekte olursanız olun tavsiyem şudur; krediye ulaşmanın zor olduğu bu günlerde çözüm dijital platformlardadır. Bu platformlar özellikle de KOBİ’ler hem maliyet avantajı sağlayacak hem de krediye ulaşmayı kolaylaştıracak niteliktedir.

Webinarın son bölümünde önemli bir konuya dikkat çeken Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği Başkanı Barış Gökalp, ticarete dayalı enstrümanların bütün dünyada banka kredisinden daha ucuz olduğunu hatırlattı. Bankaların ticari enstrümanları takip edebildiğini sözlerine ekleyen Barış Gökalp, “Banka bu sistemde de tedarikçiye paranın ödendiğini görür ya da müşterinin para ödediğini takip eder. İthalat ödemelerini ve ihracat alacaklarını da bu yöntemle yapabilirsek sistem çok daha güçlü ve verimli olacaktır” dedi.