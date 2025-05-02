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Dijital Telif Yasası Meclis’e geliyor! AK Partili Yayman: Google yetkilileri bilgi verecek

Dijital Telif Yasası'yla ile ilgili hazırlıklar sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yasanın Haziran ayında Meclis'e geleceğini açıkladı. Yayman, Google yetkililerinin Meclis'e gelerek bilgi vereceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Dijital Telif Yasası Meclis’e geliyor! AK Partili Yayman: Google yetkilileri bilgi verecek
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın Haziran ayında Meclis'e geleceğini söyledi. 

NTV yayınına katılan Yayman, Dijital Telif Yasası'yla ilgili son bilgileri aktardı.

Google yetkilileri Meclis'te bilgi verecek

Yayman, Google yetkililerinin Haziran ayında Meclis'e gelerek bilgi vereceğini söyledi.

Hüseyin Yayman, algoritma değişikliklerinin yayıncıların problemi haline geldiğini, gerçek gazeteciliğin desteklenmesi ve tüm paydaşların da sürecin içinde olması gerektiğini belirtti.

 Almanya'daki düzenleme Türkiye'ye uyarlanacak

Türkiye'nin dünyada en fazla dijital dünyada zaman geçiren toplum olduğunun altını çizen Yayman, Almanya'da uygulanan düzenlemenin Türkiye'de de aynen uygulanmasını istediklerini söyleyerek sözlerini bitirdi.

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