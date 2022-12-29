Dijital TL’de ilk ödeme işlemi gerçekleştirildi

Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, ilk ödeme işlemi gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan duyuruda, dijital Türk lirası ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek, teknoloji paydaşlarıyla yürütülen dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023'ün ilk çeyreğinde devam edileceği bildirildi.

Yapılan testler sonucu elde edilen bulguların, geniş kapsamlı bir değerlendirme raporuyla kamuoyu ile paylaşılacağı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi: “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023'te seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir. Dijital Türk lirasının hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca dijital Türk lirasının teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir."