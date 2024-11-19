Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu! Türkiye için neden önemli?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası projesinin birinci fazını tamamladı. Dijital Türk Lirası, sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital ekonomiye entegrasyon sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. 2025 ’te daha geniş kapsamlı pilot testlerle sürecek ikinci faz çalışmaları, dijital ekonomiye yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Dijital Türk Lirası, çevrimdışı ödemeler ve güvenli dijital kimlik gibi yenilikçi özelliklerle öne çıkıyor.

Kesintisiz ödeme altyapısı dikkat çekiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , Dijital Türk Lirası ’nı dijital ekonomi için bir ödeme aracı olarak geliştirmeyi amaçlıyor. Fiziksel paraya dijital bir alternatif sunacak Dijital TL, finansal kapsayıcılığı artırırken, kesintisiz ödeme altyapısı ve yenilikçi uygulama imkanlarıyla öne çıkıyor.

Hızlı ve güvenli ödeme sunmayı hedefliyor

Dijital Türk Lirası, mevcut Türk lirasının dijital biçimi olarak tanımlanıyor. TCMB tarafından geliştirilen Dijital TL, fiziksel paranın sağladığı işlevleri dijital ortama taşıyarak kullanıcıların daha hızlı ve güvenli ödeme yapabilmesine imkan tanıyacak. Fiziksel banknotların dijital ortamlarda sınırlı işlev görmesi nedeniyle, TCMB bu projeyle ekonomik faaliyetlerde yeni bir ödeme altyapısı sunmayı hedefliyor.

Yasal güvenceye sahip bir dijital para formatı olarak tanımlanıyor

Dijital Türk Lirası, kripto paralardan farklı olarak TCMB tarafından çıkarılan yasal bir ödeme aracı ve milli para birimidir. Dijital TL, kripto paralarda olduğu gibi merkeziyetsiz değil, devlet tarafından desteklenen merkezi bir yapıya sahiptir. Dijital Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyeti’nin para birimini temsil eden, yasal güvenceye sahip bir dijital para formatıdır. Böylece, Dijital TL'nin ekonomik güvenliği ve yasal çerçevesi devlet tarafından sağlanmış olur.

Dijital para birimi fiziksel Türk lirasının işlevsel versiyonu olacak

Fiziksel paralar, pamuk, keten, kâğıt gibi çeşitli materyallerden üretilir ve anında dolaşıma sunulur. Ancak dijital çağda, fiziksel paranın işlevselliği kısıtlı kalıyor; banka mevduatları veya kredi kartları gibi ek çözümler gerektiriyor. TCMB, dijital ödemelerde doğrudan ve bağımsız bir çözüm sağlayabilmek adına Dijital TL projesini başlattı. Bu dijital para birimi, fiziksel Türk lirasının dijital ortamda daha işlevsel bir versiyonu olarak düşünülebilir ve TCMB’nin 1998’den beri sürdürdüğü elektronik ödeme projelerinin bir uzantısı niteliğindedir.

TCMB Başkanı Fatih Karahan duyurmuştu

Daha önce Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 24Fintech Konferansı’nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye’nin dijital dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş; Dijital Türk Lirası projesinin gelişimi ve tokenizasyon konularını gündeme getirerek Türkiye’nin finansal teknoloji alanındaki hedeflerini paylaşmıştı.

TCMB Başkanı Karahan, TCMB’nin Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) projesine 2020 yılında başladığını ve ilk pilot denemelerin 2023 yılında gerçekleştirildiğini belirtti. Projenin 2021 yılında kavramsal ispat çalışmalarının tamamlandığını, 2022 ’de ise teknoloji ortaklarının belirlendiğini ve iş birliği platformunun kurulduğunu aktardı. Dijital para projesinin özellikle tamamlayıcı bir ödeme kanalı yaratması ve Türkiye’nin dijital ekonomiye uyumunu güçlendirmesi bekleniyor.

2025’te daha geniş çaplı testler gerçekleştirilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası projesinin birinci fazını tamamlayarak önemli bir adımı geride bıraktı. 2023 yılı itibarıyla tamamlanan ilk faz çalışmaları kapsamında, dijital ödemelerde güvenlik ve kullanıcı deneyimi konularında başarılı pilot testler gerçekleştirildi. TCMB, dijital Türk lirasının yaygın kullanıma geçmesi için 2025'te ikinci faz çalışmalarıyla daha geniş çaplı testler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Birinci fazın kapsamını;

İlk fazda dijital Türk lirasının teknik altyapısının oluşturulması amacıyla Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu kuruldu ve pilot çalışmalar yürütüldü. Bu platformda ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi stratejik ortaklarla iş birliği yapılırken, dağıtık defter teknolojileri ve dijital kimlik entegrasyonu gibi temel alanlarda Ar-Ge faaliyetleri sürdürüldü. TCMB’nin açıklamalarına göre, bu iş birliği ile 2025 yılında, dijital TL’nin ikinci fazında yeni katılımcıların da dahil edileceği daha kapsamlı bir pilot çalışma başlatılacak.

Finansal teknolojiler ekosistemine entegre edilecek

TCMB’nin birinci faz raporuna göre dijital Türk lirası, finansal kapsayıcılığı artırmayı, kesintisiz ödeme imkânları sunmayı ve dijital ekonomiyle uyumlu bir ödeme sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Dijital TL, Türkiye’nin hızla büyüyen finansal teknolojiler ekosistemine entegre edilerek yenilikçi çözümler sunacak. Bu projede çevrimdışı ödeme ve akıllı ödeme gibi özellikler de yer alıyor.

Doğal afet gibi durumlarda finansal işlemler kesintisiz sürecek

Birinci faz raporuna göre Dijital Türk Lirası, kullanıcıların çevrimdışı ödemeler yapabilmesini sağlayacak özelliklere sahip olacak. Çevrimdışı ödeme yetenekleriyle doğal afet gibi durumlarda bile finansal işlemlerin kesintisiz devam etmesi sağlanacak. Aynı zamanda akıllı sözleşmelerin entegrasyonu ile, dijital TL üzerinde programlanabilir ödeme sistemleri geliştirilerek işletmeler ve bireyler için yeni nesil ödeme akışları sunulacak.

TL için gelişmiş kriptografi yöntemleri kullanılıyor

Dijital Türk Lirası projesinde güvenlik ve gizlilik en öncelikli unsurlar arasında yer alıyor. TCMB, dijital TL için kullanıcı verilerini korumak amacıyla gelişmiş kriptografi yöntemleri kullanarak güvenlik sistemleri geliştirdi. Bu kapsamda, dijital kimlik sistemleri ve kullanıcıların yalnızca gerekli verilerini paylaşmalarını sağlayan güvenli dijital kimlik teknolojileri ilk fazda test edildi ve başarılı sonuçlar elde edildi.

Dijital TL’nin ekonomik, hukuki ve teknolojik altyapısı güçlendirilecek

2025 yılında dijital Türk lirasının ikinci faz çalışmaları kapsamında daha kapsamlı pilot testler gerçekleştirilecek ve yeni katılımcılar iş birliği platformuna eklenecek. TCMB, bu yeni fazda çeşitli kullanım senaryolarını değerlendirecek ve elde edilen verilerle dijital Türk lirasının ekonomik, hukuki ve teknolojik altyapısını güçlendirecek.