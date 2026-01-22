Dijital Usta, Yanındayız Projesi

Besti KARALAR - EKONOMİ(ADIYAMAN)

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı himayelerinde; Trendyol, TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda e-ticaret alanında çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “2024 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon lirayı geçmiştir. 2019'dan 2024'e kadar e-ticaretin 21 kat büyüdüğünü görebiliyoruz. Perakende e-ticaret hacmi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar liraya ulaşmıştır. Ülkemiz perakende ticarette 2023-2024 döneminde yüzde 18 büyüyerek 45 milyar avroya ulaşırken aynı dönemde Avrupa'nın büyümesi yüzde 7 seviyesindeydi” dedi.

Trendyol, TOBB ve MÜSİAD işbirliğinde deprem bölgesinde hayata geçirilen "Yanındayız" projesi hakkında bilgi veren Gürcan, "Bu projeyle temel amacımız depremden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine daha güçlü bir şekilde dahil olmasını sağlamak. Gençlerimizi ve kadınlarımız başta olmak üzere bölgedeki insan kaynağını dijital ticaretin gerektirdiği bilgi ve yetkinlikle donatmak, yerel üretimi dijital pazarlara taşıyarak kalıcı üretim merkezi, sürdürebilir gelir ve istihdam imkanlarını oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen de yaptığı konuşmada, “Projemiz; e-ticaret alanında eleman ihtiyacını karşılamak, KOBİ'lerimizin e-ticaret ve e-ihracat kapasitesini artırmak ve özellikle gençlerimize, kadınlarımıza yeni istihdam imkanları sunmak amacı taşımaktadır. Bugün Adıyaman'da başlayan bu proje; Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da güçlü bir şekilde devam edecek” dedi.

TOBB Başkan Vekili Mehmet Tuncay Yıldırım da, proje kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de çalışmalar yapılacağını duyurarak, deprem sonrası sürecin yalnızca yeniden inşayla sınırlı olmadığını söyledi.

Ekonomik ve sosyal toparlanmanın önemine dikkat çeken Yıldırım, "Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele sadece yeniden yapım değil; inşa edilen kalıcı konutlarla hak sahiplerimizin güvenli şekilde yuvalarına kavuşması ve diğer dönüşüm süreçlerinin sağlıklı işlemesidir. Ancak şimdi odaklanmamız gereken alan, bu şehirlerimizin ekonomik, ticari ve istihdam bakımından güçlendirilmesidir” diye konuştu.

Yanındayız Projesi ile;

⁠-E-ticaret uzmanı ihtiyacı karşılanacak.

-Girişimcilerin istihdamı teşvik edilecek, ⁠İstihdam sağlayan KOBİ’lere Trendyol üzerinden komisyon desteği verilecek.

-⁠Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere de komisyon desteği sağlanacak.