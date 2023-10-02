Dijital ve yeşil dönüşümde Avrupa ile aynı vagondayız

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, iş, inşaat ve istif makinaları sektörü olarak dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sürecinde çok iyi durumda olduklarını söyledi. İMDER Başkanı Akgün ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Başkanı Serkan Karataş, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ile bir araya geldi. Görüşmede, İMDER Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, İMDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit ve ENKA Pazarlama/Satın alma ve Lojistik Direktörü Aytaç Demir de yer aldı. Yeşil dönüşümün küresel ticaretin anahtarı olduğunu vurgulayan Akgün, “Dijitalleşme ve yeşil dönüşümde Avrupa ile eş dönüşüm yaşıyoruz. Treni kaçırmadık, Avrupa ile aynı vagondayız. Atılacak doğru adımlarla başarılı bir dönüşüme imza atabiliriz. Sektörde elektrikli makinalar konusunda çok iyi durumdayız” dedi.

“Avrupa’nın üretim merkezi olabiliriz” Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörlerinin, küresel rekabette geriye düşmemek için teknolojide ve sürdürülebilirlikte kendilerini geliştirme mecburiyetinin farkında olduklarını vurgulayan Akgün, “Buradan hareketle, sektördeki bilgi birikimimiz ve küresel gelişmeler doğrultusunda yenilenmiş çözüm ve projelerimizle sektörlerimizi küresel rekabette gerekli bilgi düzeyi ve sistematiğine ulaştırmayı hedefl iyoruz. Ayrıca iş, inşaat ve istif makinaları sektörleri olarak; iklim krizi, küresel ısınma ve hava kirliliği sorunlarını ciddiye alıyor, yeşil enerji, temiz üretim ve sürdürülebilir teknolojileri kullanarak, geleceğin modellerine yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörlerinde üretim ve ihracat açısından çok iyi bir seviyeye geldiklerinin üzerinde duran Akgün, “Doğru yol haritaları eşliğinde devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte ilerleyebilirsek, sektör olarak Avrupa’nın üretim ve tedarik merkezi olabiliriz. İş, inşaat ve istif makinaları sektöründeki payımız küresel piyasada yüzde 2 seviyesindedir. Sektörümüzün küresel pazardan aldığı payı artırmak için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca sektörümüz cari açık vermeyen nadir sektörlerden” dedi. Sektörde 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ertelenmiş talebin harekete geçtiğini vurgulayan Akgün, şunları söyledi: “Geçmiş yıllardan kaynaklı ertelenmiş talep nedeniyle bu yıl iş, inşaat ve istif makinaları sektöründe satış rekoru kırabiliriz. Bu yıl satış rakamlarında 15 bini geçebiliriz. Satışların yükselmesinde, üzücü ancak şubat ayında meydana gelen depremlerin de önemli etkisi oldu. Türkiye’nin sektörde çok yüksek potansiyeli var.”

“Sürdürülebilirlik anlayışıyla yol haritamızı hazırladık”

Deprem felaketinin Türkiye’nin iş, inşaat ve istif makinalarında bir envantere sahip olmadığını da ortaya çıkardığına dikkati çeken Akgün bu konuda devletin ilgili birimleriyle irtibat halinde olduklarını kaydetti. Kalifiye eleman sorununa da vurgu yapan İMDER Başkanı, MEB le imzalanan protokoller kapsamında mesleki eğitime destek vererek staj imkanı sağladıklarını kaydetti.

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da sektörün yeni teknolojilere ve küresel rekabete ayak uydurarak üretim gücünü artırdığını söyledi. Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün pazar büyüklüğü açısından Avrupa’da yedinci, dünyada ise 11’inci sırada yer aldığını hatırlatan Karataş, “Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik esaslı çalışma ilkeleri küresel ticareti şekillendiriyor. Biz de yol haritamızı sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme anlayışı ile hazırladık. İSDER olarak, tüm sektör girdilerini bilimsellik ve evrensellik ışığı altında yorumlayıp üyelerimizin ve paydaşlarımızın istifadesine sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Karataş, tüm dünyanın “küreselleşme” olarak tanımlanan ve etkilerini tüm sektörlerde yoğun olarak hissettiren bir süreç içinde olduğunu, istif makinaları sektörünün de bu sürece göre yol haritasını belirlediğini kaydetti. Karataş 3-4 Ekim tarihlerinde elektrifikasyon, dijitalleşme, otonom makinalar, endüstri 4.0 ana başlıkları çerçevesinde düzenleyecek olan kongre ve zirvenin, sektörün küresel markalarını ve şampiyonlar ligini İstanbul’da buluşturacağını sözlerine ekledi.

KÜRESEL MARKALAR İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

İMDER ve İSDER, 3-4 Ekim 2023 tarihlerinde, İstanbul’da, Crowne Plaza Asia’da, 3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi düzenleyecek. Zirvede, 40’a yakın üst düzey fi rma, yeni nesil makina ve ekipmanlarını sergileyecek. Sektörün uzman yöneticilerinin katılacağı oturumlarda, iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün gelecek hedefl eri değerlendirilecek. Zirveye toplamda 55’ten fazla ülkeden, 500’ün üzerinde üst düzey sektör temsilcisi ve bürokratın katılması bekleniyor. Zirvede ayrıca, “kiralama, paylaşım ekonomisi, üretimde lineer modelden döngüsel modele geçilmesi, sektörün gezegene duyduğu saygı, karbon ayak izinin azaltılması, tüm süreçlerin döngüsel ekonomi düzlemine taşınması ve geleceğin pazarlarında yer almak isteyen sektör profesyonellerinin dijitale duyduğu ihtiyaç” alt başlıkları ayrıntılı olarak değerlendirilecek.