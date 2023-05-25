Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'de şifre paylaşımını durdurdu mu?

Artık ABD'deki kullanıcılar ayda 8 dolar ödeme karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabilecekler.

Netflix şifre paylaşım ücreti ne kadar?

Şirket, ABD'li müşterileri için ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabilme imkanı sağladı. İngiltere'de bu ücret 5 sterlin olarak belirlenirken uygulamadan yalnızca standart ve premium özellikli müşteriler yararlanacak.

Peki Türkiye'de şifre paylaşma durduruldu mu?

Kullanıcıların merak ettiği bu konuda henüz bir adım atılmadı. Netflix kullanıcıları Türkiye'de uygulamadan yararlanmaya devam edecek.

Netflix, ABD ve Kanada'daki 30 milyon kullanıcı dahil olmak üzere, dünya çapında toplamda 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları halde bir Netflix hesabı kullandıklarını açıkladı.

Şifre paylaşımına yönelik artan baskı Netflix'in kullanıcılardan daha fazla gelir elde etme stratejisinin önemli bir parçası olarak yorumlandı.

İspanya'da bu strateji tam tersinde etki gösterdi. Uygulamanın hayata geçirilmesi sonrasında İspanya'da ek bir hesap için 5,99 euro ücret alınmaya başlandı. Şirket yılın ilk üç ayında bir milyondan fazla abone kaybetti.