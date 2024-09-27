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Dikenli incir ekonomiye kazandırılıyor

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Faaliyetleri çerçevesinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle, kısa süre öncesine kadar ekonomik değeri bulunmayan Batı Akdeniz Havzası meyvesi dikenli incirin tespiti ve ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma başlattı.

Haber Merkezi
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Dikenli incir ekonomiye kazandırılıyor
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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Faaliyetleri çerçevesinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle Muğla il genelinde bolca yetişen ve kısa süre öncesine kadar ekonomik değeri bulunmayan Batı Akdeniz Havzası meyvesi dikenli incirin tespiti ve ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma başlattı.

Dikenli incirin ekonomik değeri ve ekolojik faydaları

Dikenli incirin, hem ekonomik değer hem de ekolojik faydaları ile dikkat çeken bir bitki türü olduğunu belirten Ortaca Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu türün tespit çalışmaları, mevcut çeşitlerin korunması ve daha verimli ve dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirttiler.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bu projeyle tarımsal araştırmaların ve geliştirmelerin yaygınlaştırılması, yerel çeşitlerin korunması ve tarımda organik üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi konularında çalışma başlattı. Dikenli incir tespit çalışmaları, önümüzdeki dönemde de devam ederek, bölgedeki tarım potansiyelini en üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

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