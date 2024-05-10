Dikkat bu tuzağa düşmeyin: Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık villalar

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) belgesine sahip, Kültür Turizm Bakanlığı doğrulama listesinde olan kiralama şirketlerinin sosyal medya hesaplarını klonlayan bu kişiler, villa tatili yapmak isteyen onlarca kişiyi perişan etti. Dolandıcıların sisteminin nasıl işlediği de ortaya çıktı.

Pandemi ile çok büyük bir yükselişe geçen villa tatili tercihi özellikle Antalya’da etkisini artırarak sürdürüyor. Daha çok Kaş ve Kalkan’da faaliyet gösteren kiralama şirketleri bu alana ciddi yatırımlar yapıyor. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre TÜRSAB belgesine sahip şirketler, bu belgeyle Kültür Turizm Bakanlığı doğrulama listesine de kaydoluyor. Şirketler reklamlarını çoğunlukla Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden yapıyor, müşterilerinin birçoğuyla da bu alan üzerinden iletişime geçiyor. Sistem bu aşamadan sonra hata vermeye başlıyor.

Önce takipçi satın alıyor, mavi tik bile alan var

Kayıtlı şirketlerin sosyal medya hesaplarını birebir kopyalayan dolandırıcılar, önce takipçi satın alıyor, ücretli reklamlar sayesinde ulaştığı kişi sayısını her geçen gün arttırıyor. Daha da ileri gidenler ise bazı platformların doğrulama ücretlerini ödeyerek ‘mavi tik’ bile satın alıyor.

Tüketiciyi nasıl tuzağa düşürüyorlar?

Profil düzenleme kısmı ise işin en önemli tarafı. Kayıtlı şirketin tüm bilgilerini klonlayan dolandırıcılar, sahte hesabın en başına kayıtlı şirketten kopyaladıkları TÜRSAB belge numarasını yazıyor. Şirketin belge numarasını kontrol eden bilinçli bir tüketici bile bu tuzağa düşmekten kurtulamıyor. Çünkü sorgulanan belge gerçekte var olduğu için tüketiciyi yanıltıyor. Belgenin doğru olduğunu gördüğü için gönül rahatlığıyla ödemeyi yapan tüketici, satın aldığı tatilin günü geldiğinde ise büyük bir hüsran yaşıyor.

Altin kural: hesap adi

Şu ana kadar onlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcılık yönteminin işleyişi hakkında bilgi veren ALZ Travel’in sahibi Özgür Önder, “Sistem çok profesyonelce kurulmuş. Kayıtlı şirketlerin tüm bilgileri profesyonelce kullanılıyor ve aynı profesyonellikle tanıtım yapılıyor. Bu yöntemle tüketicinin dolandırıldığını anlaması çok güç. Zaten bu nedenle daha sezonun başında onlarca şikâyet aldık. Dolandırıcıların bu tuzağından kaçınmanın tek bir yolu var. Şirketi seçip belge kontrolü yaptığınızda şirket ismi ile ödemenin yapılacağı hesabın ismi aynı olmalı. Yani bizden bir villa kiralayan tüketici ücretini de ALZ Travel’e yatırıyor. Dolandırıcılar ise farklı bir banka hesabı ile çalıştığı için bu devamlılığı sağlayamıyorlar” diye konuştu.

‘Yorumları bile kontrol edin’

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise şöyle dedi:

“Sosyal medyadaki kontrolsüzlük dolandırılma vakalarını maalesef artıyor. Sahte villa reklamları da hayli arttı. Şu çok önemli; dolandırıcılar nasıl ki kendini güncelliyorsa tüketici de güncellemek zorunda. Artık sadece mavi tik olayına güvenip hareket etmek sizi mağdur edebilir. TÜRSAB belgesi elbette sorgulanmalı ancak bu da yetmez. Tatil ücretinin ne kadar olduğu, hangi hesaba yatırıldığı da önemli. Piyasanın çok altında satılan ürünler mutlaka sorgulanmalı. Sosyal medya hesabındaki fotoların profesyonel olup olmadığı, yorumların tarihi ve sürekliliği sorgulanmalı. Bunları yapmazsak kötü anlamda hiç unutamayacağımız bir tatil deneyimi yaşayabiliriz.”