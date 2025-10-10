Dikkat! Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayında aldığı kararla kredi kartı ve kredi borçlarının azami yüzde 3,11 faizle 48 ay vadelendirilmesine yönelik kapsamı genişletilmiş yeni bir yapılandırma kararı duyurmuştu.

Karar ile sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru tarihi bugün sona erecek. Düzenleme yayımlanma tarihinde (10 Temmuz 2025) gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve KMH sahiplerini kapsıyor. Yani düzenlemenin yayın tarihinden sonra oluşan gecikmeleri kapsamıyor.

Azami (yani en yüksek) yapılandırma faizi TCMB tarafından yüzde 3,11 faiz olarak açıklandı. Bu oranın üzerine KKDF ve BSMV gibi vergilerin binmesiyle kredinin aylık maliyeti yüzde 4,043’e çıkacak.