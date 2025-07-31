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Dikkat! MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitlerinin ödenmesi için son gün

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek.

Haber Merkezi
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Dikkat! MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitlerinin ödenmesi için son gün
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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