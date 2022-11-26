Dikkat! Yüksek portföyler BİST’e giriş yaptı

Barış ERKAYA

KKM’den Borsa İstanbul’a geçen paranın niteliği, yani büyük fon kaynak sahiplerinin mi yoksa küçük bireysel yatırımcıların mı olduğu da bu tartışmanın bir parçası. Küçük yatırımcıların çoğunlukta olduğu varsayımıyla biz de uzmanların küçük yatırımcılara olan uyarılarını sayfalarımıza ve haber- yazı-yorumlarımıza yansıtarak finansal okur yazarlığa katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Borsaya yeni gelenler kimler?

Fakat geçen hafta bu tartışmalar arasında sermaye piyasaları uzmanı İris Cibre bir veri seti ile borsaya gelen paranın küçük yatırımcıdan daha çok büyük profesyonel yatırımcılar olduğu imasında bulunan bir paylaşımda bulunmuştu. İlk bakışta parasını 13 ayda 3-4’e katlayan hatta seçtiği hisse senedine göre daha fazlasını bile kazananın olduğu düşünülünce rakamlar normal gibi gelmişti. Buna karşılık gazetecilik refl eksi olarak da merak ve kuşku ağır bastı. 2019 Eylül ayından 2022 Eylül ve en son KKM kayışlarının yaşandığı düşünülen 2022 Ekim ayına BİST’e gelen yatırımcıların profillerini karşılaştırmaya karar verdik.

Kritik uyarılar

Rakamlar Cibre’nin uyarısını kısmen doğrular nitelikte. Gerçekten 2019-2022 Eylül arasında yatırımcı sayısı artışında en yüksek yüzdesel artış 500 bin TL üstü portföye sahip olanlar. 50 bin TL altı portföye sahip olanlar ise en az artış gösteren kesim. Öte yandan aynı dönemde fiyat değişimlerine baktığımızda en yüksek portföy değer artışının da yine 250 bin TL-1 milyon TL arasında portföye sahip olanlarda olduğunu görüyoruz. Buna karşılık bahsini ettiğimiz 24 ay içerisinde gelen 1 milyon 493 bin yeni yatırımcının üçte ikisi 50 bin TL’nin altı portföye sahip.

18 milyon TL ortalama portföy

Aynı hesaplamayı son bir ay için yaptığımızda ise yani 2022 Eylül- Kasım arasında 50 bin TL altı portföye sahip yatırımcı sayısı, yeni gelen 164 bin yatırımcının sadece yüzde 38’ini oluşturuyor. Yani Borsa’ya son bir ayda gelen yatırımcıların yüzde 61’i 50 bin TL üzeri, yüzde 26’sı ise 500 bin TL üzeri portföye sahip. Hatta 1 milyon TL üzeri portföye sahip yeni yatırımcı sayısı yüzde 14. Bu kesimin ortalama portföy değeri ise 18 milyon TL. Yani KKM’den kaçıp borsaya gelen paranın ciddi bir kesimi her ne kadar bu rakamın artık satın alma gücü de tartışılır olsa da çok ciddi bir parasal güce sahip. Hal böyle olunca küçük bireysel yatırımcılar açısından uyarılar daha da kritik hale geliyor.

10 KATI FİYATLA HİSSE ALINIR MI?

Borsa İstanbul’da ilk kez yatırım yapacak olanlar için yapılacak en kritik uyarı aslında şu: Yatırım için geldiğiniz bu piyasada bilin ki sizin alacağınız hisse senetlerinin çoğunu sizin alacağınız fi yatların 3'te birine almış yüzbinlerce yatırımcı bulunuyor. Hele hele bazı hisselerde bu oran altıda bir hatta 10'da bir. Yani matematik oldukça basit. Ya moda hisselerde birilerine 6 kat veya 10 kat daha yüksek getiriyle size hisse satma fırsatı vereceksiniz ya da henüz pek de yükselmemiş, ama karlı, büyüme beklentisi güçlü şirketlerin hisse senetlerinde daha ucuza hissedar olacaksınız. Bu açıdan halka arz sirkülerlerini iyi incelemek şartıyla yeni halka arzlar da bir seçenek olarak gösteriliyor.