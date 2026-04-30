Dilas Otomotiv, Euromaster bayisi oldu

MAHİR SOLMAZ

Dilas Otomotiv alanında uzman ekibi ile birlikte toplamda yaklaşık 15 kişiye istihdam sağlayacak. Uzun yıllar tarım sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda traktör bayiliği yapan aile şirketinde çalıştığını ifade eden Dilas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sümer, daha sonra aileden bağımsız olarak otomotiv sektöründe lastik satış, tamir ve bakım üzerine faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

Şirketinin büyüme hedefleri doğrultusunda yaptığı girişimler sonunda Michelin güvencesi ile Euromaster bayisi olduklarını belirten Sümer, “800 metrekarelik yeni yerimizde garanti kapsamında araç tamir, bakım ve onarımı yine aynı zamanda motosiklet bakım ve onarımı hizmetleri sunacağız. Bunun yanı sıra yine lastik hizmetlerimize devam edecek” dedi. Önceki gün gerçekleştirilen Dilas Otomotiv’in açılışına Michelin Türkiye Satış Direktörü Gözde Alpaslan ve Euromaster Türkiye Genel Müdürü Serhat Sezginsoy da katıldı.