Diplomasiye ‘kraliçe’ etkisi

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir ivme beklentisi güç kazandı. Geçen yıl Türkiye’nin Belçika’ya ihracatı 5 milyar dolar, Belçika’dan ithalatı ise 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yaklaşık 9,2 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacminin daha yukarı taşınması hedefleniyor. Özellikle Belçika Kraliçesi Mathilde’nin 10-14 Mayıs tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin ticari diplomasiye yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.

EKONOMİ gazetesine açıklama yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, Ankara–Brüksel hattında, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/ Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ öncülüğünde, iş dünyası adına Türkiye’nin AB üyelik sürecine dair diplomatik temaslarını artırmasıyla birlikte, yatırım, lojistik ve yüksek katma değerli üretim alanlarında yeni iş birliklerinin gündeme gelebileceğini, Türkiye-Belçika İş Konseyi’nin de bu sürece katkı sağlayacağını söyledi.

Hendrik Van de Velde ile görüştüklerini kaydeden Akıncılar, sürecin Ankara’daki Başkonsolosu ziyaret ettik. Ataşelerle bir araya geldik. Büyükelçi ile görüşme sonrasında Türkiye-Belçika İş Konseyi’nin Brüksel’e heyet ziyareti gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Karşılıklı temasları artıracağız.”

Kraliçe ziyareti ekonomik gündemle desteklenecek

Belçika Kraliçesi’nin Türkiye programının iki ülke ilişkilerinde yeni bir eşik oluşturabileceğini belirten Akıncılar, bu ziyaretin ekonomik misyon amaçlı olmasından dolayı, iş dünyasının da aktif şekilde dahil olacağı bir fırsat olduğunu söyledi. Kraliçe’nin ziyaretinin iki ülke arasındaki güven ortamını güçlendirecek bir başlık olduğunu vurgulayan Akıncılar, “Biz bu sürecin iş dünyası boyutunu da güçlü kılmak istiyoruz. Ticaret hacmini artıracak sektörleri bu ziyaret çerçevesinde gündeme taşımayı hedefliyoruz. Belçika’dan yüksek katılımda iş insanının gelmesini bekliyoruz. İş dünyamızı bu isimlerle eşleştirerek yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasını amaçlıyoruz” dedi.

Hedef, karşılıklı ticaret hacmini büyütmek

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin artırılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Akıncılar, özellikle kimya, metal, savunma sanayi, yazılım ve hizmet sektörlerinin potansiyel taşıdığını söyledi. Belçika’nın sağlık teknolojileri ve ileri yazılım altyapısının Türk firmaları için işbirliği alanı oluşturduğunu belirten Akıncılar, “Karşılıklı yatırım ve ortak üretim modellerini gündeme almak istiyoruz. Belçika’nın Avrupa içindeki lojistik konumu da Türk ihracatçıları açısından önemli bir avantaj sunuyor” diye konuştu.

Brüksel merkezli lobi stratejisi

Brüksel’de daha etkin bir iş dünyası diplomasisi yürütmeyi planladıklarını kaydeden DEİK/Türkiye–Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, Türkiye- Avrupa İş Konseylerinin ortak AB projeleri kapsamında AB’nin üst düzey karar alıcılarıyla yoğun temaslar kurulacağını belirtti. Akıncılar, “DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri’nin yeni dönemde hedefi, Avrupa Birliği’ndeki üst düzey karar alıcılarla ve Belçika’nın da içinde bulunduğu bazı ülkelerin hükümet başkanlarıyla, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için temas kurmak ve görüşme gerçekleştirmek” dedi. Akıncılar ayrıca, Avrupa Birliği’yle olan ilişkiler dışında Türkiye-Belçika İş Konseyi’nin, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye odaklanacağını söyledi.