DİR kapsamındaki KDV istisnasında süre 5 yıl uzatıldı

Canan SAKARYA/ANKARA

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenlenmenin de yer aldığı torba teklif TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti’nin verdiği önerge ile teklife yeni eklenen maddeyle ihracatçının 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren DİR kapsamındaki KDV istisnası yeniden getirildi. Kabul edilen düzenlemeye göre; Katma Değer Vergisi Kanununun dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkan veren düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2030’a kadar uzatıldı. Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Teklife eklenen diğer bir maddeye göre, 11 Eylül 2014 ile 15 Ekim 2019 tarihi arasında imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemelerinden alt işverenlere rücuya konu tutarların söz konusu ihale sözleşmeleri kapsamında geçen kısmının tahsilinden vazgeçilecek. Bu düzenleme ile halen görülmekte olan davaların sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Yasa teklifi Genel Kurul gündemine geliyor

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa teklifi ile en düşük emekli aylığını 16 bin 881 liradan 20 bin liraya, asgari ücret işveren desteğini 1270 liraya çıkarılıyor. Yasa teklifinin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve yasalaşması bekleniyor. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanırken, aylığın 20 bin liraya çıkarılması ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye ulaşacak. Emekli aylıklarının 20 bin liraya çıkarılmasının 6 aylık maliyeti 66.3 milyar lira olarak hesaplandı.

Asgari ücretin 2026 yılında 28 bin 75 liraya çıkarılmasının ardından aylık 1270 lira olarak uygulanmaya devam edilecek olan asgari ücret işveren desteğinin maliyeti ise yıllık 76.37 milyar lira olarak öngörüldü.