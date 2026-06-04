Dış açık 9 ayın en düşük seviyesinde

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,7 azalarak 28 milyar 103 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi de yüzde 10,1 düşüşle 50 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 1,2 artışla 153 milyar 905 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,8 artarak 265 milyar 74 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 1,2 puan arttı

Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan artarak yüzde 80,1 oldu. Enerji hariç tutulduğunda bu oran yüzde 95,2'ye, enerji ve altın hariç tutulduğunda ise yüzde 97,6'ya yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD ve İtalya

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD ve İtalya oldu. Almanya'ya 1 milyar 713 milyon dolar, ABD'ye 1 milyar 532 milyon dolar ve İtalya'ya 1 milyar 160 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 46 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde en fazla ithalat yapılan ülkeler ise Çin, Rusya ve Almanya oldu. Çin'den 3 milyar 430 milyon dolar, Rusya'dan 2 milyar 483 milyon dolar ve Almanya'dan 2 milyar 42 milyon dolar tutarında ithalat yapıldı. İlk 10 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 48,8 olarak gerçekleşti.

Ülke grupları bazında değerlendirildiğinde, mayıs ayında en fazla ihracat 9 milyar 396 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerine yapıldı. Bu grubu 3 milyar 594 milyon dolarla Diğer Avrupa Ülkeleri ve 3 milyar 392 milyon dolarla Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri izledi.

İthalatta ise ilk sırada 8 milyar 76 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri yer aldı. Avrupa Birliği'ni 6 milyar 810 milyon dolarla Asya Ülkeleri ve 4 milyar 343 milyon dolarla Diğer Avrupa Ülkeleri takip etti.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre mayıs ayında ihracatta en yüksek pay 11 milyar 735 milyon dolarla hammadde (ara malları) grubunda gerçekleşti. Bu grubu 6 milyar 956 milyon dolarla tüketim malları ve 2 milyar 954 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları izledi.

İthalatta da ilk sırada 20 milyar 430 milyon dolarla hammadde (ara malları) grubu yer aldı. Hammadde grubunu 3 milyar 891 milyon dolarla tüketim malları ve 3 milyar 757 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları takip etti.

İhracatın yüzde 94,5'i imalat sanayi sektöründe gerçekleşti

Sektörler bazında mayıs ayında ihracatın yüzde 94,5'i imalat sanayi sektöründen gerçekleşirken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

İthalatta ise imalat sanayi sektörünün payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 15,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 4,7 olarak kaydedildi.