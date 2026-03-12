Dış borç stoku son çeyrekte yüzde 4 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı “Türkiye Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri 2025 IV. Çeyrek” raporuna göre, 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %4 artarak 519,9 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde kısa vadeli dış borç stoku %0,4 artışla 167,4 milyar dolar, uzun vadeli dış borç stoku ise %5,8 artışla 352,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Alt sektörler itibarıyla incelendiğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla kamu sektörünün dış borcu %5,4 artarak 196,8 milyar dolar seviyesine çıktı. Özel sektörün dış borcu %4,5 artışla 298,2 milyar dolar olurken, TCMB’nin dış yükümlülükleri %10 azalarak 25 milyar dolar olarak kaydedildi.

Vade dağılımına bakıldığında kamu sektörünün kısa vadeli dış borcu 38,4 milyar dolar, uzun vadeli dış borcu ise 158,4 milyar dolar oldu. Özel sektörde ise kısa vadeli dış borç 104,1 milyar dolar, uzun vadeli dış borç 194,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay %45,8 ile kredilere ait olurken, kredileri %19,5 ile borç senetleri ve %17,6 ile mevduat yükümlülükleri izledi.

Para birimi dağılımına göre dış borcun %48,1’i ABD doları, %29,7’si euro, %12’si Türk lirası ve %10,1’i diğer para birimlerinden oluştu.

Raporda ayrıca kredi ve borç senetlerine ilişkin ödeme projeksiyonlarına da yer verildi. Buna göre anapara geri ödemelerinin ağırlıklı olarak 24 ay ve üzeri vadelerde yoğunlaştığı, 13–24 ay aralığında geri ödemelerin görece sınırlı kaldığı, kısa vadede (0–12 ay) ise daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profilinin bulunduğu ifade edildi.