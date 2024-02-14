Diş fırçası ithalatına ek mali yükümlülükten muaf 6 milyonluk tarife kontenjanı

ANKARA (EKONOMİ) - Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTİP) diş fırçası için 2 Şubat’ta getirilen ek mali yükümlülükten muaf olarak tarife kontenjanı açıldı.

Toplam 6 milyon 289 bin 963 adet ürün için kontenjan açılırken, her bir ülke veya gümrük belgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı adedi 2 milyon 96 bin 654’ü geçemeyecek.

Başvurular Ticaret Bakanlığı internet sitesindeki ithalat işlemleri bölümünde elektronik imza ile yapılacak. Çıkarılacak her bir ithalat lisansı için verilebilecek tarife kontenjanı 50 bini geçemeyecek. Tarife kontenjanı başvuru sırasına göre dağıtılacak.

Bakanlık 3 Şubat’ta yayımlanan bir tebliğ ile diş fırçası ithalatına önümüzdeki 3 yıl için ayrı ayrı olmak üzere adet başına sırasıyla; 0.13, 0.11 ve 0.09 dolarlık ek mali yükümlülük getirmişti.