Dış ticaret açığı 100 milyar dolara yaklaşıyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Türkiye’nin yıllık dış ticaret açığı 100 milyar dolar sınırına doğru gidiyor. Ocak-Ağustos döneminde 65 milyar 793 milyon dolar olan dış açık, yılın geri kalan kısmında aylık bazda geçen yıla göre değişmese bile yılın sonunda 100 milyar dolar sınırına ulaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 4 artarak 177.9 milyar dolardan, 184.9 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık ithalatın artış hızı yüzde 5.3 oldu ve 238.1 milyar dolardan 250.7 milyar dolara yükseldi. Böylece 8 aylık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 artarak 60 milyar 205 milyon dolardan, 65 milyar 793 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl Eylül-Aralık döneminde dış ticaret açığı 31.9 milyar dolar olmuştu. Eğer bu yılın geri kalan kısmında açık miktarı geçen yıl ile aynı performansı gösterirse, yıl sonunda açık 97.6 milyar dolara yükselecek. Ancak veriler açık miktarının 100 milyar doların üzerine çıkacağını gösteriyor.

Aylık açıkta %20’nin üzerinde artış

Ağustos’ta ihracat yüzde 8.1 artarak 23.4 milyar dolara, ithalat ise yüzde 10.5 artarak 28.5 milyar dolara yükseldi. Aylık dış ticaret açığı ise geçen yıla göre yüzde 22.3 artarak 4.2 milyar dolardan, 5.2 milyar dolara çıktı. Aylık bazda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya alırken, bunu 1 milyar 731 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 230 milyon dolarla da Birleşik Krallık takip etti. 8 aylık dönemde Almanya’ya 15.4 milyar dolar, ABD’ye 11.8 milyar dolar ve Birleşik Krallığa da 10.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

İthalatta ilk sırayı uzun süredir olduğu gibi Çin aldı. Çin’den 4.7 milyar dolarlık ithalat yapılırken, Almanya’dan 2.6 milyar dolar, Rusya’dan ise 1.9 milyar dolar ithalat gerçekleştirildi. 8 aylık dönemde Çin’den 36.5 milyar dolar, Rusya’dan 26.1 milyar dolar, Almanya’dan 18.7 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

Tüketim malı ithalatı geriledi

Ocak-Ağustos döneminde tüketim malı ithalatı yüzde 6.6 azalarak 36.4 milyar dolara gerilerken, toplam ithalat içindeki payı da yüzde 16.4’ten yüzde 14.5’e geriledi. Aynı dönemde hammadde ithalatı yüzde 8.7 artarak 178.4 milyar dolara çıkarken, ithalat içindeki payı yüzde 68.9’dan yüzde 71.1’e yükseldi. Bu dönemde yatırım malları ithalatı yüzde 1.9 artarak 35 milyar dolara yükselirken, toplam ithalat içindeki payı 0.4 puan azalarak yüzde 14’e düştü.