Dış ticaret açığı 110 milyar dolarla rekor kırdı

İmam Güneş/İstanbul

Türkiye’nin 2022 yılı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat, aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 22 milyar 915 milyon dolar, İthalat, yüzde 14,6 oranında artarak 33 milyar 295 milyon dolara yükseldi.

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 12,9 oranında artarak 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat, yüzde 34,3 oranında artarak 364 milyar 395 milyon dolara ulaştı.

Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan azalarak yüzde 68,8 seviyesine düşerken, 2022 yılı genelinde yüzde 69,8 oldu. Dış ticaret açığı, yıl genelinde 110,2 milyar dolara çıktı.

2022 yılı ihracat verilerinin detaylarının paylaşıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe yer aldı.

Hizmet ihracatından 50 milyar dolar fazla bekleniyor

Türkiye’nin yeni yüzyılının ihracatla açıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel olumsuzluklara rağmen, 2022 yılı ihracatımız geçen yıla kıyasla yüzde 12,9 artarak 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197’yi buldu. TL ile yapılan toplam ticaret hacmi de 350 milyar TL oldu. Hizmet ihracatımızı geçen yıl 64,7 milyar dolara çıkarmıştık. Yılın ilk 10 ayında 76,4 milyar dolara yükselttik.

Yılsonu hedefimiz ihracatımızın 85 milyar doların üzerine çıkmasını, cari açığın kapatılması için de 50 milyar dolarlık fazla vermesi yönünde. Ama bundan sonra hedefimiz, Türkiye’nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasındaki yerini almamız olacak. Bu hedefe ulaşana kadar çalışmamızı sürdüreceğiz” dedi.

İGE ile 20 milyar TL’lik krediye kefalet verildi

Mart ayında İhracatı Geliştirme A.Ş.’yi (İGE) faaliyete geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Bugüne kadar 5 bin 500’e yakın ihracatçımıza 20 milyar TL’ye yakın kredi kefaleti sağladık. Ocak ayının sonunda başlangıçta 1,4 milyar TL ile kurduğumuz sermayemiz 6 milyar TL’ye çıkaracağız. Bu sayede ihracatçı şirketlerin kefalet kullanacağı kredi büyüklüğü 122 milyar TL’yi aşacak. Ayrıca yeni bir uygulama başlattık. Kefalet Portalı adını verdiğimiz uygulama ile kredi ihtiyacı olan şirketlerimiz, taleplerini teknolojik ortamda çok hızlı bir şekilde bankalara iletebilecek” ifadelerini kullandı.

Pariteden bir yılda 14 milyar dolar kaybettik

Paritenin etkisi ihracatta aşağı yönlü olarak Aralık ayında yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olduğu bilgisini veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısının yakalandığını belirtti.

Bakanlık olarak ihracatçıların dünya pazarlarında hak ettikleri yeri sağlamlaştırmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Muş, “Yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörlerdeki firmalarımızı destekleyip, bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılmasına yönelik mekanizmalar geliştiriyoruz.

Nisan ayında hizmet ticareti ve ağustos ayında mal ticaretine ilişkin olarak yürürlüğe giren başta e-ihracat olmak üzere yeni destek paketlerinin ihracatımızdaki olumlu yansımalarını 2023 yılında açıkça göreceğiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında açıkladığımız ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla inşallah ihracatımızda yeni rotalar çizmeye, rekorlar kırmaya ve tarih yazmaya devam edeceğiz.”

Birim ihracat değeri 1,44 dolar oldu

En çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya olduğunu kaydeden TİM Başkanı Mustafa Gültepe,

“En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler Rusya, Irak, ABD, Almanya ve Romanya olarak sıralandı. 162 ülkeye ihracatımızı artırırken, 108 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 52’ye çıkardık. 16 sektörümüz ihracat rekoruna imza atarken, 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar dolar sınırını aştı.

21 bin 501 firmamızı ihracat ailemize kattık. Bu firmalarımızla tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attık. Birim ihracat değerimizi yüzde 14,7 artışla 1,44 dolara çıkardık. Türkiye’yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Gültepe talep etti, Erdoğan müjdeleri verdi

Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatında yapılan indirimlerin yeni yıla başlarken moral oluşturduğunu dile getiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçılar adına şu taleplerde bulundu: “Ancak rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için bir bu kadar daha indirim bekliyoruz. Üretim kapasitemizi artırmak, teknolojik alt yapımızı yenilemek durumundayız.

Dolayısıyla Eximbank ve Merkez Bankası’nın bu süreçte uzun vadeli finansman kredileriyle ihracatçılarımıza daha çok katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili bütün yatırımların bölge ayrımı gözetilmeksizin destek kapsamına alınmasını bekliyoruz. Şirketlerimizin sermaye yapılarının korunabilmesi için enflasyon muhasebesi uygulamasının 2022’yi kapsayacak şekilde öne çekilmesini istirham ediyoruz. İstanbul'a yakışır modern bir fuar merkezi için de müjde bekliyoruz.”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin talebine değinen Erdoğan, “Mustafa Bey, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapılmadan teşvik kapsamına alınmasını istedi. Ben de Sanayi ve Teknoloji Bakanıma talimat veriyorum. İkisi de Trabzonlu. Birbirinin dilinden anlarlar. Bunu inşallah hayata geçireceğiz.

208 bin metrekaresi açık, 225 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak fuar yapımına da başladık. Ülkemizin uluslararası fuarcılıkta rekabetçiliğimizi artırmada kararlıyız. İstanbul Havalimanı’nın yanındaki alanda bu fuar merkezini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.