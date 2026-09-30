Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 22,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılı ağustos ayında yüzde 83,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 81,7'ye geriledi.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,3 arttı

Ocak-ağustos döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 184 milyar 996 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,3 artarak 250 milyar 790 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,3 artışla 60 milyar 206 milyon dolardan 65 milyar 793 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılı ocak-ağustos döneminde yüzde 74,7 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,8'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1,9 milyar dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ağustos ayında yüzde 2,7 artarak 20 milyar 279 milyon dolardan 20 milyar 831 milyon dolara, ithalat ise yüzde 9,6 artarak 20 milyar 7 milyon dolardan 21 milyar 919 milyon dolara yükseldi. Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 88 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 6,1 artışla 42 milyar 749 milyon dolara ulaştı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ağustos ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,6 arttı, ithalat ise yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1, ithalat yüzde 10,5 arttı.

İmalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 93,6

Ekonomik faaliyetlere göre ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,3 oldu. Ocak-ağustos döneminde ise imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ağustos ayında ithalatta ara mallarının payı yüzde 70,7, tüketim mallarının payı yüzde 15,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,5 oldu. Ocak-ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 71,1, tüketim mallarının payı yüzde 14,5, sermaye mallarının payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İhracatta ilk sırada Almanya yer aldı

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla ABD, 1 milyar 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 73 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırayı 15 milyar 45 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 11 milyar 894 milyon dolarla ABD, 10 milyar 690 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 180 milyon dolarla İtalya ve 7 milyar 395 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 29,3 oldu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta ağustos ayında ilk sırada 4 milyar 706 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde de ithalatta ilk sırayı 36 milyar 55 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 26 milyar 108 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 18 milyar 71 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 372 milyon dolarla ABD ve 10 milyar 177 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalattaki payı yüzde 41,4 oldu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflamasında yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Buna göre ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu. Ocak-ağustos döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 93,9 ve yüzde 3,7 olarak kaydedildi. İthalatta ise ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12 oldu. Ocak-ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,1, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre dış ticaret açığı yüzde 11,4 arttı

Özel ticaret sistemine göre ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 20 milyar 943 milyon dolar, ithalat yüzde 8,1 artarak 26 milyar 654 milyon dolar oldu. Bu sisteme göre dış ticaret açığı yüzde 11,4 artışla 5 milyar 126 milyon dolardan 5 milyar 711 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılı ağustos ayında yüzde 79,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 78,6'ya geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ocak-ağustos döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 168 milyar 630 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 235 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artışla 61 milyar 341 milyon dolardan 67 milyar 195 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılı ocak-ağustos döneminde yüzde 72,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71,5'e geriledi.