Dış ticaret açığı eylülde 4,9 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye'nin ihracatı eylül ayında yıllık yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar olurken; ithalat ise yıllık yüzde 14,1 azalışla 27,6 milyar dolara geriledi. Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 48,1 oranında azalarak 4,99 milyar dolara indi.

Bakan Bolat, eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Dış ticarette olumlu bir ivme var" dedi.

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ise, ihracat yüzde 0,3 oranında azalışla 187 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 1,3 oranında artışla 274 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, %0,6 oranında artarak 462 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti.