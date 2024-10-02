Dış ticaret açığı eylülde yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 22 milyar dolar, ithalat yüzde 1,4 düşüşle 27,1 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 5 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın 9 aylık döneminde ihracat yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8 azalışla 252,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ilk 9 aylık dönemde yüzde 31,5 azalarak 60,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68'den yüzde 76,3'e yükseldi.