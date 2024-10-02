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Dış ticaret açığı eylülde yükseldi

Türkiye'nin ihracatı, eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,8 azalarak 22,7 milyar dolar olurken; aynı dönemde ithalat yüzde 1,4 düşüşle 27,1 milyar dolara geriledi. Buna göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı eylülde yıllık yüzde 0,5 artışla 5,1 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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Dış ticaret açığı eylülde yükseldi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 22 milyar dolar, ithalat yüzde 1,4 düşüşle 27,1 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 5 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın 9 aylık döneminde ihracat yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8 azalışla 252,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ilk 9 aylık dönemde yüzde 31,5 azalarak 60,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68'den yüzde 76,3'e yükseldi.

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