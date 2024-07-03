Dış ticaret açığı haziranda yükseldi

2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 10,6 oranında azalışla 18 milyar 569 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 oranında azalışla 25 milyar 4 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise, ihracat yüzde 2,0 oranında artışla 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 oranında azalışla 168 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 10,6 oranında azalarak 18 milyar 569 milyon dolar, ithalat, yüzde 4,1 oranında azalarak 25 milyar 4 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 6,9 oranında azalarak 43 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 2,0 oranında artarak 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat, yüzde 8,5 oranında azalarak 168 milyar 686 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 4,3 oranında azalarak 294 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,4 puan azalarak yüzde 74,3 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,7 puan azalarak yüzde 85,8 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,1 puan azalarak yüzde 89,9 olarak gerçekleşti."