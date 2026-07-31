Dış ticaret açığı haziranda yüzde 26 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan genel ticaret sistemi kapsamındaki geçici verilere göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artışla 24,91 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 23 artarak 35,28 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte dış ticaret açığı haziranda yüzde 26,2 artışla 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İlk yarıda ihracat 136 milyar dolara yaklaştı

Ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135,98 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 4,6 artışla 189,12 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 artarak 23,30 milyar dolar olarak kaydedildi.