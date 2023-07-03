Dış ticaret açığı haziranda yüzde 34,5 geriledi

ANKARA (EKONOMİ)

Haziran’da ihracat yüzde 10.5 azalarak 20 milyar 901 milyon dolara, ithalat yüzde 16.8 azalarak 26 milyar 297 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi yüzde 14.1 azalırken, dış ticaret açığı yüzde 34.5’lik azalışla 5 milyar 396 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73.9’dan yüzde 79.5’e çıktı.



Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 1.8 azalarak 123 milyar 377 milyon dolara indi. İthalat aynı dönemde yüzde 4.3 artarak 184 milyar 795 milyon dolara çıktı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 19.1 artarak 61 milyar 418 milyon dolara yükselmiş oldu.



Almanya'ya 1.8 milyar dolar ihracat

Haziran’da ihracata ilk sırayı 1 milyar 780 milyon dolar ile Almanya alırken, bunu 1 milyar 330 milyon dolarla ABD, 1 milyar 12 milyon dolarla da İngiltere takip etti. En çok ihracat yapılan 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48.2 oldu.

Çin'den 3.8 milyar dolar ithalat yapıldı



Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülke 3 milyar 818 milyon dolar ile Çin olurken, Rusya Federasyonu’ndan 2 milyar 981 milyon dolar, Almanya’dan ise 2 milyar 12 milyon dolarlık ithalat yapıldı. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı da yüzde 58.9 olarak hesaplandı.

Aylık düşüşte bayram tatili etkisi



Öte yandan Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dış ticarette sevindiren gelişmelerin Haziran ayında da sürdüğü belirtilirken, aylık azalışın 9 günlük bayram tatilinden kaynaklandığı bildirildi. Buna rağmen, Haziran’daki 20.9 milyar dolarlık ihracatın Ocak-Mayıs dönemindeki aylık ortalamanın üzerinde olduğu vurgulandı.



Açıklamada Haziran ayı PMI verilerini de küresel talebin bir müddet daha zayıf seyredeceğine işaret ettiği kaydedilerek, “Açıklanan Haziran ayı öncü PMI göstergeleri Avro bölgesinde 43,6 ile 37 ayın en düşük seviyesine, en büyük ticaret ortağımız Almanya’da 41,0 ile 37 ayın en düşük seviyesine, İngiltere ile ABD’de ise 46,2 ve 46,3 olarak gerçekleşmiş olup, 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 50 eşik değerin altında kalmıştır” denildi.

Açıklamaya göre fasıl bazında 6 aylık dönemde ihracatın gelişimi şöyle oldu:



-Motorlu kara taşıtları (87. Fasıl) ihracatı % 16,4 oranında artarak 15,1 milyar dolar,

-Elektriksiz makineler (84. Fasıl) ihracatı % 15,6 oranında artarak 12,5 milyar dolar,

-Elektrikli makineler (85. Fasıl) ise % 14,7 oranında artarak 7,5 milyar dolar.