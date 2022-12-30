Dış ticaret açığı kasımda 8,8 milyar dolar

Türkiye, kasımda 8 milyar 756 milyon dolar dış ticaret açığı verirken, 11 aylık açık 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre; Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolara, ithalat yüzde 14 yükselerek 30 milyar 656 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2021'de yüzde 79,8 iken geçen ay yüzde 71,4'e geriledi.

11 aylık açık 100 milyar dolara dayandı

İhracat, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artışla 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, ocak-kasım döneminde yüzde 153,4 artışla 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2021 döneminde yüzde 83,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

Çekirdek dış ticaret 175 milyon dolar fazla verdi

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan, 20 milyar 471 milyon dolara çıktı. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan, 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası kasımda 175 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

İhracatta imalatın payı yüzde 94,2

İhracatta kasımda imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu. Ocak-kasım döneminde ise ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

İthalatta ara mallarının payı yüzde 77,3

İthalatta kasımda ara malların payı yüzde 77,3, sermaye mallarının payı yüzde 12,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 olarak hesaplandı. Ocak-kasım döneminde ise ara malların payı yüzde 80,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,2 oldu.

Almanya'ya 1.9 milyar satış

Kasımda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 859 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla ABD, 1 milyar 302 milyon dolarla Irak, 1 milyar 156 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 78 milyon dolarla İtalya takip etti. Kasımda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 19 milyar 339 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 15 milyar 502 milyon dolarla ABD, 12 milyar 602 milyon dolarla Irak, 11 milyar 946 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 11 milyar 306 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sına karşılık geldi.

Rusya'dan 4.7 milyar ithalat yapıldı

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Kasımda bu ülkeden 4 milyar 681 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 3 milyar 121 milyon dolarla Çin, 2 milyar 236 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 215 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 217 milyon dolarla İtalya izledi. Kasımda ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 54 milyar 308 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 37 milyar 712 milyon dolarla Çin, 21 milyar 564 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 45 milyon dolarla ABD, 12 milyar 873 milyon dolarla İsviçre takip etti. Yılın 11 ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'üne karşılık geldi.

Öte yandan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, kasımda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,4, ithalat yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 14,4 yükseldi.