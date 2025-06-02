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Dış ticaret açığı mayısta 6,5 milyar dolar

Bakan Bolat, Türkiye’nin mayıs ayında ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolar olduğunu açıklarken, "Mayısta ithalat yıllık yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolar oldu" dedi. Mayıs ayında dış ticaret açığı ise, yüzde 0,1 artışla 6,5 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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Dış ticaret açığı mayısta 6,5 milyar dolar
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "Mayıs ayı ihracat açısından tarihe geçen bir ay oldu, mal ihracat rekoru kırdık. Türkiye’nin mayıs ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolar oldu" dedi.

Mayıs ayında ithalatın yıllık bazda yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolar olduğunu açıklayan Bolat, "Mayıs ayında dış ticaret açığı, yüzde 0,1 artışla 6,5 milyar dolar oldu" dedi. Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise, yüzde 79,3 olarak gerçekleşti.

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