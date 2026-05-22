Dış ticaret açığı nisanda 8,5 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artışla 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 yükselişle 33 milyar 909 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, nisanda yıllık bazda yüzde 29,8 azalarak, 12 milyar 112 milyon dolardan 8 milyar 500 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2025'te yüzde 63,2 iken, geçen ay yüzde 74,9'a yükseldi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,3 arttı

Ocak-nisanda ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 88 milyar 665 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 yükselişle 125 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 7,3 artışla 34 milyar 599 milyon dolardan 37 milyar 137 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Nisan 2025 döneminde yüzde 71,3 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 70,5'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 23,6 artarak, 19 milyar 228 milyon dolardan 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, söz konusu ayda yüzde 3,3 artışla, 25 milyar 418 milyon dolardan 26 milyar 245 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, nisanda 2 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 12 yükselişle 50 milyar 5 milyon dolar oldu.

Söz konusu ayda, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5 olarak belirlendi.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Nisanda, ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 2 milyar 113 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, 1 milyar 591 milyon dolarla ABD, 1 milyar 453 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 357 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 39 milyon dolarla İspanya izledi. Söz konusu ayda, ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırayı, 7 milyar 564 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, sırasıyla 5 milyar 427 milyon dolarla ABD, 5 milyar 397 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 745 milyon dolarla İtalya ve 3 milyar 720 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'üne karşılık geldi.

Nisanda, ithalatta ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 476 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 4 milyar 425 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 361 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 850 milyon dolarla ABD, 1 milyar 342 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,6'sını oluşturdu.

Ocak-nisan dönemindeki ithalatta da ilk sırada, 17 milyar 643 milyon dolarla Çin yer buldu. Bu ülkeyi, 13 milyar 512 milyon dolarla Rusya, 8 milyar 980 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 531 milyon dolarla ABD, 5 milyar 541 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'i olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 11,6 artarken, ithalat yüzde 3,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 18,5 artarken, ithalat yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Nisanda bu sınıflamaya göre, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı, yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'ü buldu.

Nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı, yüzde 78,5 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı, yüzde 11,7 olarak kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,5 artarak 23 milyar 287 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,8 artarak 32 milyar 239 milyon dolara çıktı.

Nisanda dış ticaret açığı, yüzde 22,9 azalarak 11 milyar 614 milyon dolardan 8 milyar 952 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2025'te yüzde 61,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 72,2'ye yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 81 milyar 309 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 yükselerek 119 milyar 194 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-nisan döneminde, dış ticaret açığı yüzde 8,2 artarak 35 milyar 27 milyon dolardan 37 milyar 886 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Nisan 2025'te yüzde 69,1 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 68,2'ye düştü.