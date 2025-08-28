Dış ticaret açığı temmuzda geriledi

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 7 milyar 305 milyon dolardan, 6 milyar 444 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Temmuz ayında yüzde 75,5 iken, 2025 Temmuz ayında yüzde 79,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın hariç ihracat yüzde 12,8, ithalat yüzde 7,7 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Temmuz ayında yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan, 23 milyar 108 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan, 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 12,2 arttı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,2 artarak 49 milyar 809 milyon dolardan, 55 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 74,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 73,7'ye geriledi.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,5

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 65,2

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 65,2, sermaye mallarının payı yüzde 17,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,0 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 69,0, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,4 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 970 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 696 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 504 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 100 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 880 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 407 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 754 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 602 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 638 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 561 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 3 milyar 6 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 736 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 545 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,2'sini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 28 milyar 594 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 267 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 17 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 995 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 529 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,9'unu oluşturdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış ihracat yüzde 8,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 5,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,2, ithalat yüzde 5,4 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı yüzde 4,2

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,2'dir. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'dür. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7'dir.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7'dir. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,9'dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,1'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 22,65 milyar dolar

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 22 milyar 649 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 29 milyar 391 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 0,4 azalarak 6 milyar 771 milyon dolardan, 6 milyar 741 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Temmuz ayında yüzde 75,1 iken, 2025 Temmuz ayında yüzde 77,1'e yükseldi.

İhracat Ocak-Temmuz döneminde 141,98 milyar dolar

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 141 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 7,4 artarak 198 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,3 artarak 50 milyar 16 milyon dolardan, 56 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 72,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 71,7'ye geriledi.