Dış ticaret açığı yüzde 16,7 azaldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 0,9 oranında azalışla 21 milyar 795 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 oranında azalışla 25 milyar 963 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise, yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 197 milyar dolara geriledi.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat yüzde 4,3 oranında artışla 178 milyar 112 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 oranında artışla 238 milyar 183 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, %0,9 oranında azalarak 21 milyar 795 milyon dolar,

• İthalat, %3,9 oranında azalarak 25 milyar 963 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, %2,5 oranında azalarak 47 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

• İhracat, %4,3 oranında artarak 178 milyar 112 milyon dolar,

• İthalat, %5,6 oranında artarak 238 milyar 183 milyon dolar, • Dış ticaret hacmi, %5,1 oranında artarak 416 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracatın ithalatı karşılama oranı 2,4 puan artarak %83,9 olarak gerçekleşti.

• Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,9 puan artarak %97,1 olarak gerçekleşti.

• Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,2 puan artarak %101,8 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 776 milyon dolar), ABD (1 milyar 276 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 155 milyon dolar) oldu.

• Ağustos ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı %46,2 oldu.

• Ağustos ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 903 milyon dolar), Rusya ( 3 milyar 291 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 260 milyon dolar) oldu.

• Ağustos ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı %59,4 oldu. Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 84 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 833 milyon ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 187 milyon dolar) dolar) oldu.

• Ağustos ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 148 milyon dolar), Asya Ülkeleri (7 milyar 547 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (4 milyar 984 milyon dolar) oldu

Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 58 milyon dolarla (%3,4 azalış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 225 milyon dolarla (%4,3 azalış) “Tüketim Malları” ve 3 milyar 53 milyon dolarla (%11,2 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

• Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 17 milyar 741 milyon dolarla (%5,8 azalış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 4 milyar 285 milyon dolarla (%2,9 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” ve 3 milyar 866 milyon dolarla (%3,4 azalış) Tüketim Malları” grupları takip etti.

Ağustos ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü %94,9 (20 milyar 681 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %2,7 (598 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,6 (348 milyon dolar) oldu.

• Ağustos ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü %82,3 (21 milyar 369 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %12,7 (3 milyar 293 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %2,5 (641 milyon dolar) oldu.