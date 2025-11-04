Dış ticaret açığı yüzde 24 yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında ihracat yıllık yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar oldu ve en yüksek ekim ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Bakan Bolat, ekim ayında ithalatın yüzde 6,6 yükselişle 31,4 milyar dolar olduğunu söyledi.

Böylelikle, ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 24 artarak 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.