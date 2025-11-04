  1. Ekonomim
Dış ticaret açığı yüzde 24 yükseldi

Ekim ayında ihracat yıllık yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olurken, en yüksek ekim ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Aynı dönemde ithalat ise, yüzde 6,6 yükselişle 31,4 milyar dolar oldu. Ekim ayında dış ticaret açığı da, yüzde 24 artarak 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında ihracat yıllık yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar oldu ve en yüksek ekim ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Bakan Bolat, ekim ayında ithalatın yüzde 6,6 yükselişle 31,4 milyar dolar olduğunu söyledi.

Böylelikle, ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 24 artarak 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

