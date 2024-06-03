Dış ticaret açığında hızlı düşüş
Bakan Bolat, mayıs ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar; ithalatın, yüzde 10,3 düşüşle 30,59 milyar dolar olduğunu açıkladı. Dış ticaret açığı ise, mayıs ayında yüzde 47,8 düşüşle 6,52 milyar dolar; ocak-mayıs döneminde yüzde 34,4 düşüşle 36,76 milyar dolar oldu.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat mayıs ayında yıllık bazda yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar oldu. Bakan Bolat, böylelikle mayısta ihracat tarihin en yüksek aylık rakamına ulaşıldığı belirtti.
Bolat, mayısta ithalatın yüzde 10,3 düşüşle 30,59 milyar dolar olduğunu söyledi. Dış ticaret açığı ise, mayıs ayında yüzde 47,8 düşüşle 6,52 milyar dolar oldu.