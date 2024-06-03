Dış ticaret açığında hızlı düşüş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat mayıs ayında yıllık bazda yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar oldu. Bakan Bolat, böylelikle mayısta ihracat tarihin en yüksek aylık rakamına ulaşıldığı belirtti.

Bolat, mayısta ithalatın yüzde 10,3 düşüşle 30,59 milyar dolar olduğunu söyledi. Dış ticaret açığı ise, mayıs ayında yüzde 47,8 düşüşle 6,52 milyar dolar oldu.