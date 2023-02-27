Dış ticaret açığında rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2022'de yüzde 63 iken, geçen ay yüzde 57,6'ya geriledi. Bu, veri aylık bazdaki en yüksek açık olarak kaydedildi.

Dış ticaret açığı 2022 yılında yüzde 137 oranında artarak 109,53 dolara yükselmişti.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 8,4 artarak 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi. Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 19 milyar 891 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocakta 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.