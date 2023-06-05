‘Dış Ticarette Yeni Ufuklar’ın yeni durağı Sakarya

EKONOMİ Gazetesi’nin Türkiye’nin dış ticaret faaliyetlerine katkı amaçlı başlattığı toplantılar serisi devam ediyor. Sertrans Lojistics’in destekleriyle gerçekleştirilen 'Dış Ticarette Yeni Ufuklar' konulu toplantı serisinin 7'ncisine Sakarya ev sahipliği yapacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (SATSO) işbirliği ve ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek 7’inci Dış Ticarette Yeni Ufuklar Buluşması, Türkiye’nin önemli ihracat merkezlerinden biri haline gelen Sakarya’nın ihracat potansiyelini ortaya koyması açısından da önem taşıyacak.

SATSO Genel Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un açılış konuşmasıyla başlayacak. Ekonomik Görünüm ve Öngörüler başlığını taşıyan Özel Oturum’da EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dış ticaretin önemli gündem maddelerine yönelik değerlendirmelerde bulunacak. Oturumda ayrıca Aslanoğlu’nun bir sunumu da yer alacak.

İhracat öyküleri ilham verecek oturumun ardından düzenlenecek Dış Ticarette Yeni Ufuklar konulu panelde, ihracatta fark yaratan şirket öykülerine ve deneyimlere yer verilecek.

EKONOMİ gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve Yazarı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde Otokar İş ve Strateji Geliştirme Direktörü Cenk Evren Kükrer, Bambina Tekstil Genel Müdürü Nagihan Aygün, Kar Metal Genel Müdürü Fatih Kar, Kantec Genel Müdürü Kaan Akdoğan, Bloocell CEO’su Mustafa Cüneyt Çıkman ile Sertrans Lojistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş konuşmacı olarak yer alacak.