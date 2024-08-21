Dış yükümlülükler 6 yılın zirvesinde

Türkiye'nin yurt dışı yükümlülüklerindeki artış yılın ikinci çeyreğinde de sürdü. Merkez Bankası’nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre bu yılın ikinci çeyreği itibariyle yurtdışı yükümlülükler 670.2 milyar dolar ile 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Merkez Bankası'nın Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri 2017 yılının son çeyreğinde 692.3 milyar dolarla rekor kaydetmişti. Merkez Bankası verilerine göre, 2024 Haziran sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2023 yılsonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 341.7 milyar dolar oldu. Yükümlülükleri ise yüzde 10,1 oranında artışla 670.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, 2023 yılsonunda 275.9 milyar dolar açık verirken 2024 Haziran sonunda 328.5 milyar dolar açık verdi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yılsonuna göre yüzde 1,4 oranında artışla 142.9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,4 artışla 127.4 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,8 artışla 51.2 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yılsonuna göre yüzde 23,6 oranında artışla 188,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yabancının DİBS stoku yüzde 298,2 arttı

Portföy yatırımları 2023 yılsonuna göre yüzde 24,8 artışla 119.7 milyar dolara çıkarken, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 34,6 artarak 39.8 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 298,2 artarak 10.5 milyar dolara çıkarken, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,5 artışla 44.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yılsonuna göre yüzde 0,5 oranında artarak 362.4 milyar dolar oldu.

Yurtdışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2023 yılsonuna göre yüzde 5,6 oranında azalarak 40.8 milyar dolara inerken, TL mevduatı yüzde 30,5 oranında artarak 22.2 milyar dolara çıktı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,8 oranında artarak 66.3 milyar dolara yükseldi, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,1 oranında azalarak 100.1 milyar dolara indi.