DİSK-AR açıkladı: Asgari ücretin alım gücü 7 ayda 5 bin 576 TL eridi

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ağustos ayına ilişkin Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı. Raporda, yüksek enflasyon ile gelir ve damga vergilerinin, 2026'nın ilk yedi ayında işçi ücretleri üzerinde oluşturduğu toplam yükün en az 1 trilyon 487 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

Enflasyon ve vergi işçiyi vurdu

Yılın ilk yedi ayında enflasyonun sigortalı işçi ücretlerine kümülatif maliyeti 798,6 milyar TL olarak hesaplanırken, gelir vergisi ve damga vergisinden kaynaklanan toplam vergi yükü 688,3 milyar TL'ye ulaştı. Böylece işçilerin vergi ve enflasyon nedeniyle yaşadığı toplam kayıp, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2 arttı. Kesintiler hariç hesaplamaya göre ortalama bir işçinin vergi ve enflasyon kaynaklı kaybı 17 bin 141 TL olurken, asgari ücretin alım gücü temmuz ayı itibarıyla 5 bin 576 TL eridi. Hesaplamalara göre işçiler, Temmuz 2026'da ayın en az 13 gününü vergi, kesintiler ve enflasyonun oluşturduğu maliyeti karşılamak için çalışmak zorunda kaldı.

Vergi ve enflasyonun etkisi yüzde 47'ye ulaştı

Farklı ücret seviyelerinde erime oranları da dikkat çekti. Kesinti ve enflasyon sebebiyle asgari ücretin 1,5 katı ücretlerde kayıp oranı yüzde 38,4, 2 katında yüzde 40,3, 2,5 katında yüzde 46,2, 3 katında ise yüzde 47 olarak belirlendi.