DİSK-AR: Asgari ücret yılın ilk üç ayında 3 bin liraya yakın eridi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart 2026 enflasyonundan yola çıkarak hazırladığı raporda, asgari ücretin 2026 yılının üçüncü ayında 2 bin 819 lira eridiğini hesaplarken, en düşük emekli aylığının da 2 bin 8 lira değer kaybettiği belirtildi.

DİSK-AR, TÜİK’in açıkladığı mart ayı enflasyon rakamlarının ardından yayımladığı "Enflasyon Bülteni"nde yıllık resmi TÜFE oranının yüzde 30,87, gıda enflasyonunun yüzde 32,36 olarak açıklanmasıyla asgari ücretli ve emeklilerin alım gücündeki düşüşe işaret edildi.

Gıda fiyatlarındaki yükseliş genel enflasyonun çok üzerinde seyrediyor

Bültende, 2005 yılından bu yana yaşanan fiyat artışlarına vurgu yapılarak, gıda fiyatlarındaki yükselişin genel enflasyonun çok üzerinde seyrettiği ifade edildi. Bültende konuya ilişkin, "2005 yılına göre genel fiyatlar 33,6 kat artarken, gıda fiyatları 50,6 kat arttı. Asgari ücret yılın üçüncü ayında 2 bin 819 lira, en düşük emekli aylığı 2 bin 8 lira kayıp yaşadı. Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor" denildi.

Geçim sıkıntısı farklı hissediliyor

Bültende, toplumsal sınıf ve kesimlerin enflasyon sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissettiği vurgulanarak, "En düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4’tür. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8’de kalmaktadır" denildi.