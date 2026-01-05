DİSK-AR: Asgari ücrete yapılan zam enflasyon farkını dahi karşılamadı

DİSK-AR (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi), TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verileri üzerinden hazırladığı "Enflasyon Bülteni"ni yayımladı.

Rapora göre asgari ücretin 2025 yılındaki enflasyon kaynaklı kaybı 6 bin 828 TL oldu. DİSK-AR, asgari ücrete yapılan 5 bin 971 TL'lik zammın, bu kaybı bile telafi edemediğini vurguladı.

Raporda, "Asgari ücrete 2026 yılında da enflasyonun altında artış yapılması sebebiyle kayıp daha da büyüyecek" değerlendirmesine yer verildi.

Gıda fiyatları 49 kat arttı

2003 yılından bu yana genel fiyat düzeyi 35,1 kat artarken, gıda fiyatlarındaki artış 49,3 kat olarak gerçekleşti. Gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki makasın açılmaya devam ettiği belirtilen raporda, bu durumun gıda harcaması yüksek olan dar gelirli kesimi daha fazla etkilediği ifade edildi.

Enflasyonun toplumsal sınıflar üzerindeki etkisinin farklılaştığına dikkat çekilen bültende, gelir gruplarına göre gıda harcama payları karşılaştırıldı: En düşük yüzde 20'lik gelir grubu, toplam gelirin sadece yüzde 6,3'ünü alırken, harcamalarının yüzde 30,4'ünü gıdaya ayırmak zorunda kalıyor.

En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu ise toplam gelirin yüzde 48,1'ine sahipken, bütçesinin sadece yüzde 12,8'ini gıdaya harcıyor. Raporda, dar gelirlilerin gıdadan kısmak zorunda kalarak kira ve ulaşıma harcama yaptığı, bu durumun geçim sıkıntısını derinleştirdiği vurgulandı.

"TÜİK veri gizlemeye devam ediyor"

DİSK-AR, TÜİK'in Haziran 2022'den bu yana madde fiyat listesini açıklamadığını hatırlatarak, bu durumun enflasyon verilerini şaibeli hale getirdiğini savundu.

Yargı kararına rağmen madde fiyat listesinin açıklanmadığı belirtilerek, "TÜİK yönetimi Anayasaya ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine meydan okumaya devam ediyor" eleştirisi yapıldı.